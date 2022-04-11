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Güney'de 3 kişi yaşamını yitirdi

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 2 bin 254 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi.

11 Nisan 2022 Pazartesi 20:33
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Güney'de 3 kişi yaşamını yitirdi

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte toplam 83 bin 217 Koronavirüs testi yapıldı, 2 bin 254 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Rum Sağlık Bakanlığı, hastanelerde tedavi gören 204 hastadan 29’unun durumunun ağır olduğunu bildirdi.

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