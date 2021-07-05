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Güney'de 787 vaka, 1 ölü!

Güney'de son yapılan testler neticesinde 787 vaka saptandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 21:24
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Güney'de 787 vaka, 1 ölü!

Güney Kıbrıs'ta son yapılan 43 bin 678 test neticesinde 787 vaka tespit edildi.

Son 24 saatte 1 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Güney'de son rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 77 bin 649'a yükseldi.

Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs
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