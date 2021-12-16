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Güney'de çalışmak isteyenler Türk-Sen'e başvuruyor

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren SEK İşçi Federasyonu ile işbirliği yapan Türk-Sen’de başvurular bugün başladı...

16 Aralık 2021 Perşembe 11:00
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Güney'de çalışmak isteyenler Türk-Sen'e başvuruyor
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Kıbrıslı Türklere Güney Kıbrıs’ta sendikalı istihdam sağlamak amacıyla Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren SEK İşçi Federasyonu ile işbirliği yapan Türk-Sen’de başvurular bugün başladı.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı dün yaptığı basın toplantısında, başta turizm sektörü olmak üzere inşaat ve restoran sektöründe çalışmak üzere 8 bin kişinin istihdam edileceğini açıklamıştı. Arslan Bıçaklı, başvuru yapanlardan Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı isteneceğini vurgulamıştı.

Başvurunun bugün başlamasıyla sendika önünde kuyruklar oluşmaya başladı. Saat 11:00 itibarıyla 50’yi aşkın kişinin başvuru yaptığı gözlemlendi.

Kayıt yaptıranlar arasında çoğunluğu üniversite mezunları olmak üzere ağırlıklı olarak genç yaş grubu bulunuyor. Kadınlar da başvuru da bulunuyor.

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