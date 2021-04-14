Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
20 ay hapis cezası
20 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildiler
45 gün cezaevine gönderildiler
Flaş Haber
82 pozitif vakaya rastlandı
Kapat

Güney'de düğün ve vaftiz törenleriyle ilgili kurallar

Rum Sağlık Bakanlığı, düğün ve vaftiz törenleriyle ilgili kuralları açıkladı.

14 Nisan 2021 Çarşamba 22:21
33 Okunma
Güney'de düğün ve vaftiz törenleriyle ilgili kurallar

Rum Sağlık Bakanlığı, düğün ve vaftiz törenleriyle ilgili kuralları açıkladı. 31 Mart’ta başlayan ve Nisan 2021 sonuna kadar devam edecek olan kurallara göre, düğün, vaftiz, cenaze gibi törenlere 10 kişiden fazla kişi katılamayacak.
 
Ruö Sağlık Bakanlığı, yoğun talep üzerine, düğün ve vaftiz törenlerinin planlanmasıyla ilgili olarak epidemiyolojik gelişmelere bağlı olarak şu kuralları duyurdu:
 
A SAFHASI

17 - 31 Mayıs

Öğlen veya akşam yemeği için 75 kişi veya öğlen ve akşam yemeği için bina dışında 200 kişi.

Resepsiyon veya kokteyl partilerine bu aşamada izin verilmeyecek.

B SAFHASI

1-14 Haziran

Öğle ve akşam yemekleri için kapalı alanda 150 kişi veya öğlen ve akşam yemeği için bina dışında 280 kişi. Resepsiyon ve kokteyl partileri şu an için her zaman ancak sadece bina dışında 250 kişiyle yapılacak.
 
C SAFHASI

15-30 Haziran

Öğlen ve akşam yemekleri bina içi 250 kişi veya öğle ve akşam yemekleri bina dışında 350 kişi. Resepsiyon ve kokteyl partileri şu an için her zaman ancak sadece bina dışında 250 kişiyle yapılacak.
 
D SAFHASI

1 – 30 Temmuz

Öğle ve akşam yemekleri kapalı alanda 250 kişi veya öğlen ve akşam yemekleri bina dışında 400 kişi. Resepsiyon ve kokteyl partileri şu an için her zaman ancak sadece bina dışında 250 kişiyle yapılacak. 

Rum Sağlık Bakanlığı, dört aşamanın epidemiyolojik veriler izin verirse katı biçimde uygulanacağının ve her durumda sağlık protokollerine uyulacağının altını çizdi.
 
Bakanlık, burada amacın yavaş yavaş yeniden başlamak, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve yönetilebilir düzeyde epidemiyolojik durumu korumak olduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Düğün Ve Vaftiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataoğlu: seçim tarihi Nisan 2022
Ataoğlu: seçim tarihi Nisan 2022
Saner, Çayırova köyü ile Bafra bölgesini ziyaret etti.
Saner, Çayırova köyü ile Bafra bölgesini ziyaret etti.
Lefkoşa'da kısa devre yangına neden oldu
Lefkoşa'da kısa devre yangına neden oldu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim