Güney'de düğün ve vaftiz törenleriyle ilgili kurallar

Rum Sağlık Bakanlığı, düğün ve vaftiz törenleriyle ilgili kuralları açıkladı. 31 Mart’ta başlayan ve Nisan 2021 sonuna kadar devam edecek olan kurallara göre, düğün, vaftiz, cenaze gibi törenlere 10 kişiden fazla kişi katılamayacak.



Ruö Sağlık Bakanlığı, yoğun talep üzerine, düğün ve vaftiz törenlerinin planlanmasıyla ilgili olarak epidemiyolojik gelişmelere bağlı olarak şu kuralları duyurdu:



A SAFHASI

17 - 31 Mayıs

Öğlen veya akşam yemeği için 75 kişi veya öğlen ve akşam yemeği için bina dışında 200 kişi.

Resepsiyon veya kokteyl partilerine bu aşamada izin verilmeyecek.



B SAFHASI

1-14 Haziran

Öğle ve akşam yemekleri için kapalı alanda 150 kişi veya öğlen ve akşam yemeği için bina dışında 280 kişi. Resepsiyon ve kokteyl partileri şu an için her zaman ancak sadece bina dışında 250 kişiyle yapılacak.



C SAFHASI

15-30 Haziran

Öğlen ve akşam yemekleri bina içi 250 kişi veya öğle ve akşam yemekleri bina dışında 350 kişi. Resepsiyon ve kokteyl partileri şu an için her zaman ancak sadece bina dışında 250 kişiyle yapılacak.



D SAFHASI

1 – 30 Temmuz

Öğle ve akşam yemekleri kapalı alanda 250 kişi veya öğlen ve akşam yemekleri bina dışında 400 kişi. Resepsiyon ve kokteyl partileri şu an için her zaman ancak sadece bina dışında 250 kişiyle yapılacak.



Rum Sağlık Bakanlığı, dört aşamanın epidemiyolojik veriler izin verirse katı biçimde uygulanacağının ve her durumda sağlık protokollerine uyulacağının altını çizdi.



Bakanlık, burada amacın yavaş yavaş yeniden başlamak, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve yönetilebilir düzeyde epidemiyolojik durumu korumak olduğunu belirtti.