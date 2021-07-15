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Güney'de son 24 saatte 1152 vaka!

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Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 67 bin 205 test yapıldı, 1152 yeni vaka tespit edildi.

15 Temmuz 2021 Perşembe 21:59
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Güney'de son 24 saatte 1152 vaka!

Güney Kıbrıs vaka sayısında yeni rekoru gördü.

Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1152 yeni vaka tespit edildi.

Bugün yapılan test sayısı 67 bin 205, hastanede tedavi gören kişi sayısı 181, durumu ciddi olanların sayısı 48olarak açıklandı.

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