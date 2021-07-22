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"Güney'deki vakaların yüzde 100'ü delta varyantı"

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Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 28 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasındaki veriler incelendi; örneklerin yüzde 100'ünde “Delta varyantı” tespit edildi.

22 Temmuz 2021 Perşembe 21:16
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"Güney'deki vakaların yüzde 100'ü delta varyantı"

Hem Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) hem de Güney Kıbrıs'taki özel bir laboratuar tarafından incelenen 34 numunenin tümünde Delta (Hint) varyantının tespit edildiği ifade edildi.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre söz konusu numuneler, 28 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında alındı.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Delta varyantı bulaşan vakaların Nisan sonu ve Mayıs başında minimal düzeyde olduğu fakat Temmuz başı itibariyle neredeyse tüm ülkeye yayıldığı belirtildi.

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