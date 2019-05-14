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Güney Kıbrıs'ta "şüpheli mezar" vakası, köyü karıştırdı

 Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki bir köyde yaşanan “şüpheli mezar” vakasının, köyü karıştırdığı bildirildi

14 Mayıs 2019 Salı 14:07
Güney Kıbrıs'ta "şüpheli mezar" vakası, köyü karıştırdı
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 Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki bir köyde yaşanan “şüpheli mezar” vakasının, köyü karıştırdığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, mezarlıkta görevli papazın önceki gün, mezarlıkta üzerinde taze toprak ve yeni ekilmiş çiçekler bulunan bir mezar gördüğünü ve mezarlıktaki son defin işleminin 30 Nisan’da yapıldığını; bunun üzerine şüphelenerek polise haber verdiğini yazdı.

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Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığını ve diğer mezarlık yetkililerine, söz konusu mezarlığa herhangi bir ölü taşıyıp taşımadıklarının sorulduğunu kaydeden gazete, olumsuz yanıt alınması üzerine söz konusu mezarın açılmasının kararlaştırıldığını belirtti.
Gazete, mezarın kazıldığını, ancak içinde ölü bulunmadığını kaydederken, soruşturmanın devam ettiğini ve günün sonunda, köy sakinlerinden birinin, söz konusu mezara kendisinin toprak atarak üzerine çiçek ektiğini ve mezarın başına haç koyduğunu itiraf ettiğini yazdı.
Haberde, şahsın bunu neden yaptığına dair detay verilmedi

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Anahtar Kelimeler:
GüneyKıbrısşüpheli MezarHaberGündem
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