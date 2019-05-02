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Güney Kıbrıs'ta keserli saldırı!

02 Mayıs 2019 Perşembe 11:25
Güney Kıbrıs'ta keserli saldırı!
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Rum kesiminde, geçtiğimiz Pazartesi akşamı gerçekleşen bir tartışma esnasında, Larnaka’ya bağlı “Anglisides” (Aksu) köyü sakini 35 yaşındaki bir şahsın, 23 yaşındaki bir şahsın kafasına keserle vurup yaraladığı haber verildi.
Olayın sonucunda 23 yaşındaki şahsın hastaneye kaldırıldığını ve aldığı yaradan ötürü kafasına dikiş atıldığını yazan Fileleftheros, 35 yaşındaki şahsın ise polis tarafından tutuklandığını ve 6 gün gözaltında kalmasına karar verildiğini ekledi.

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ARABAYA VE POLİS KARAKOLUNA ÇATAPAT
Gazete başka bir haberinde ise, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Baf’ta yaşanan bir olayda, dört gencin, bir araca ve Peya Polis Karakoluna çatapat fırlatmaktan ötürü tutuklandığını yazdı.
Çatapat fırlatılan aracın arka koltuğunda hasar meydana geldiğini kaydeden gazete, ikisi 20, biri 17 diğeri de 35 yaşında olan şahısların gözaltına alındığını ve polisin olayla ilgili araştırmasının sürdüğünü ekledi.

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Son Güncelleme: 02.05.2019 11:27
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