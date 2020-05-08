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Güney Kore'de açılan barlar vaka sayısını arttırdı

Son beş gündür 10'un üzerinde yeni COVID-19 vakası tespit edilmeyen Güney Kore'de bugün 25 yeni vakanın görüldüğü açıklandı. Yetkililer, yeni vakalardan 13'ünün geçen Cumartesi başkent Seul'daki üç gece kulübüne giden bir hastayla bağlantılı olduğunu belirtti.

08 Mayıs 2020 Cuma 09:42
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Güney Kore'de açılan barlar vaka sayısını arttırdı

Son beş gündür 10'un üzerinde yeni COVID-19 vakası tespit edilmeyen Güney Kore'de bugün 25 yeni vakanın görüldüğü açıklandı. Yetkililer, yeni vakalardan 13'ünün geçen Cumartesi başkent Seul'daki üç gece kulübüne giden bir hastayla bağlantılı olduğunu belirtti.

Güney Kore Sağlık Bakan Yardımcısı Kim Gang-lip, 29 yaşındaki hastanın virüs bulaştırdığı tahmin edilen kişilerden 12'sinin, aynı gece bu mekânlara giden kişiler olduğunu açıkladı. Diğer kişinin ise bu hastanın iş arkadaşı olduğu tespit edildi.

Kim, "çok büyük ihtimalle" söz konusu gece kulüpleriyle bağlantılı yeni vakalar tespit edileceğini söyledi. Üç gece kulübüne Cumartesi günü bin 500'den fazla müşteri girdiği tahmin ediliyor.

Güney Kore'nin virüsle mücadelede şu ana kadar elde ettiği kazanımların heba edilmemesi için özen gösterilmesi gerektiğini belirten Sağlık Bakan Yardımcısı, "Sudaki bir mürekkep damlası hızla yayılır. Herkes, COVID-19 yayan bir mürekkep damlası olabilir" uyarısında bulundu.

Seul'daki bazı gece kulüpleri, gevşetilen koronavirüs önlemleri kapsamında geçen hafta kapılarını müşterilere açmıştı.

Yorumlar
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Vatandaş20 2020-05-08 10:25:58

En büyük sorun kendi kendimizi idare edemedik. Haksız yere paraları savurduk. İki ayağımız hiç bir zaman denk gelmedi. Özveri ile çalışma nedir, bilmedik. Tüm adayı Rumlara verirsek federasyon olur.

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