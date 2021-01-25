Güneyde çalışanlar Metehan geçiş noktasında eylem yapıyor

Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği işlerine gidebilmek için Metehan Sınır Kapısı’nda eylem yapıyor

Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği üyeleri Metehan Çemberi’nde toplanarak, sınır kapısına yürüdü. Polis sınır kapısında gerekli tedbirleri aldı.

Çalışanların aileleri de eyleme destek için yürüdü. Güney’de çalışanlar Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin ‘istedikleri kararları’ alana değin eylem yapma kararlılığında olduklarını ifade ediyor.

Eylem, karantinalı geçiş kararı nedeniyle Güney’deki işlerine gidemeyen işçileri Kuzey’de, işlerine gidip dönüşte kuzeydeki otellerde konaklayan işçiler ise ara bölgede durarak gerçekleşecek