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Güney’den Kuzey’e birincilik ile dönüyorlar

Cyprus Championship dans yarışmasına; Diversity Dans Akademi adı altında katılan çocuklarımız Alya Yalovalı, Tusem Ergel, Nisan Dikmenay ve Hüseyin Güney katıldıkları yarışmada birinciliği elde etti

12 Aralık 2021 Pazar 19:13
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Güney’den Kuzey’e birincilik ile dönüyorlar
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Güney’den Kuzey’e birincilik ile dönüyorlar. Cyprus Championship dans yarışmasına; Diversity Dans Akademi adı altında katılan çocuklarımız Alya Yalovalı, Tusem Ergel, Nisan Dikmenay ve Hüseyin Güney, eğitmenleri Sergen Özbay ve Çise Mevlit ile koreografi hazırlanışında emeğini esirgemeyen diğer eğitmenlere ve çocukların bu süreçte hazırlanmalarına yardımcı olan Güzelyurt ilçesinde bulunan kapalı spor salonunu yarışma hazırlıklarında destek veren spor dairesi Fuat Tek, Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve diğer paydaşlara teşekkür etti. İki ayı aşan çalışma sürecinde çocuklar yoğun çalışma programlarıyla birinciliği kazandılar.

Kaynak: Gadara Medya

Son Güncelleme: 12.12.2021 21:05
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