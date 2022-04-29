Künye
Kıbrıs 30
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!
Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!
Eşini hastanelik etti
Eşini hastanelik etti
9 yıl hapis cezası aldı!
9 yıl hapis cezası aldı!
Eski kız arkadaşına tehditler savurdu
Eski kız arkadaşına tehditler savurdu
Üstüne bir de insan kaçakçılığından tutuklandılar
Üstüne bir de insan kaçakçılığından...

Güngör ihalesi ertelendi!

Merkezi İhale Komisyonu, Güngör Düzenli Katı Atık Tesisinin (işletme Hakkı Devri Yönetimi) ile özelleştirilmesi İhalesi'nin 17 Mayıs'a ertelendiğini duyurdu

29 Nisan 2022 Cuma 15:34
80 Okunma
Güngör ihalesi ertelendi!

Merkezi İhale Komisyonu, Güngör Düzenli Katı Atık Tesisinin (işletme Hakkı Devri Yönetimi) ile özelleştirilmesi İhalesinin, 17 Mayıs 2022 Salı günü saat 10.00’a ertelendiğini duyurdu.

Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü ve Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin tarafından duyuru şöyle:

“Maliye Bakanlığı’na ait 097/2022 sıra no’lu ve 29/04/2022 tarihinde kapanacak olan;  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletine ait Güngör Düzenli Katı Atık Tesisinin (işletme Hakkı Devri Yönetimi) ile özelleştirilmesi İhalesi, çok sayıda kurum, kuruluş ve katılımcı firmalardan gelen itirazların değerlendirilmesi, ihaleye katılmak isteyen şirketlerin zaman isteği, konunun ara emri talebi ile mahkemede görülecek olması Rekabet koşullarının daha geniş yelpazede oluşması ve en önemlisi kamu yararı adına 17 Mayıs 2022 Salı günü saat 10.00’a ertelenmiştir.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ulukışla'da büyük yangın!
Ulukışla'da büyük yangın!
Kubilay Özkıraç hastaneye kaldırıldı
Kubilay Özkıraç hastaneye kaldırıldı
44 yaşında hayatını kaybetti
44 yaşında hayatını kaybetti










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim