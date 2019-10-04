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Güngördü, 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı

04 Ekim 2019 Cuma 11:51
Güngördü, 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Nidai Güngördü mesajında şu ifadelere yer verdi:

Küçük bir köpeği, yavru bir kediyi ve minik bir kuşu anlamayan, insanı hiç anlayamaz. Savunmasız bir canlıya merhamet ve şefkat göstermeyenler, insan ilişkilerinde de vicdanlı davranamaz. Toplum ve aile de hoşgörüsüzlük ve şiddet yaşanabilir. Hayvanlara şiddet uygulanan bir yerde uygarlık geriler, ilkellik baş gösterir. Halbuki canlılara ilgi ve sevgi gösterildiği zaman insanlara dostluk ve sadakatle geri döner.

Girne Belediyesi olarak bugüne dek binlerce sokak hayvanını aşıladık, kısırlaştırdık ve hasta, yaralı olanları tedavi ettik. Sokaklara kedi ve köpekler yanında kuşların da yararlandığı su ve mama konulabilen beslenme üniteleri yerleştirdik. Sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaptık. Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi yaptık. Eğitim ve farkındalığı artırmak için broşürler dağıttık.

Girne’de bulunan sevimli dostlarımızın daha iyi şartlarda yaşaması için imkanlar dahilinde elimizden geleni yapıyoruz ancak belediyenin yanında vatandaşın da üzerine düşen görevler var. Doğayı paylaştığımız canlılara karşı daha duyarlı, daha sevecen ve koruyucu olabiliriz. Bir kediyi kucaklamak, bir köpeğin başını okşamak, onlara yiyecek, su vermek insanlığımızı pekiştirir. Dünya Hayvanları Koruma Günü’nün, hayvan sevgimizi ve hayvanları koruma bilincimizi artırmasını diliyorum.

(BRT/SM)

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