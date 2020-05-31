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Güngördü Dünya Çocuk Günü'nü kutladı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

31 Mayıs 2020 Pazar 16:57
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Güngördü Dünya Çocuk Günü'nü kutladı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Güngördü'nün mesajı şöyle:

"Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Güngördü, daha iyi bir gelecek umudumuz çocuklarımızın toplumda iyi bireyler olarak var olabilmesinin önemine dikkat çekerek, bunun yolunun saygı ve sevgiden geçtiğini söyledi.
Kendisine, çevreye saygılı; insan, hayvan ve doğa sevgisi ile yetişmiş bireylerin başarılı ve mutlu bireyler olabileceğini ifade eden Güngördü, duyarlı, çalışkan, üretken, farkındalık duygusu gelişmiş, özgüven sahibi ve hakkını arayan bireyler yetiştirmenin önemine dikkat çekti.
Güngördü, ülkede bir ilk olarak Girne Belediyesi’nin Çocuk Meclisi ve Çocuk Meclis Başkanı olduğunu hatırlatarak çocukların demokratik yaşama ve kentte alınan kararlara katkı koyduğunu, çeşitli etkinlikler organize ederek çeşitli etkinliklerde yer aldığını söyledi.
Salgın sürecinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, çocukların okullarına gidemediğini hatırlatan Güngördü, bu olağanüstü durumda çocukların eğitimiyle ilgili oluşan mağduriyetlerinin ileriki süreçte giderilmesinin önemine işaret etti.
Çocukları her türlü istismar, ihmal ve şiddetten korumanın önemine işaret eden Güngördü, bunun tüm insanların görevi olduğunu belirtti.
Tüm çocuklara, bireysel çıkarlardan uzak, tüm insanlığın saygı, sevgi ve barış içerisinde yaşadığı bir dünyada, başarılı bireyler olmaları dileğinde bulunan Güngördü, “Tüm çocuklarımızın 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü kutluyor, hepsini sevgiyle kucaklıyorum” dedi.

GİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI"

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