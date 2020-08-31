GÜNGÖRDÜ: “GENÇLERİN FİKİRLERİNE DEĞER VERİYORUZ”

Girne’deki nüfus yoğunluğundan rahatsızlık duyduklarını ve yeşil alanlara ve spor yapılabilecek alanlara ihtiyaç duyulduğu belirten gençler, şehrin demografik yapısı ve nüfus artışına bağlı oranda çevre kirliliğinin de arttığını ve bundan duydukları rahatsızlığa dikkat çekti.

Girne’deki nüfus yoğunluğundan rahatsızlık duyduklarını ve yeşil alanlara ve spor yapılabilecek alanlara ihtiyaç duyulduğu belirten gençler, şehrin demografik yapısı ve nüfus artışına bağlı oranda çevre kirliliğinin de arttığını ve bundan duydukları rahatsızlığa dikkat çekti.

Gençler, geri dönüşüm ve çevre konusunda yürütülecek politikalar için Güngördü’ye önerilerde bulunarak, plastiğin dünyanın en büyük çevre sorunlarından biri olduğunu, işletmelere yönelik plastik kullanımının sınırlandırılması gibi düzenlemeler yapılmasını önerdi. Gençler çevre kirliliğini önlemek için eğitimin yanında caydırıcı ceza uygulamanın da şart olduğunu dile getirdi.

Gençler, geri dönüşüm ve çevre konusunda yürütülecek politikalar için Güngördü’ye önerilerde bulunarak, plastiğin dünyanın en büyük çevre sorunlarından biri olduğunu, işletmelere yönelik plastik kullanımının sınırlandırılması gibi düzenlemeler yapılmasını önerdi. Gençler çevre kirliliğini önlemek için eğitimin yanında caydırıcı ceza uygulamanın da şart olduğunu dile getirdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kentin yönetiminde herkese olduğu gibi gençlerin de düşüncelerine önem verdiklerini ifade ederek, kendisini ziyarete gelen gençlerle sohbet edip fikir alışverişinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Güngördü, kenti sahiplenme ve aidiyet duygusunun önemine dikkat çekerek, toplumun her kesimiyle ortak akıl çerçevesinde çalıştıklarını kaydetti. Kent kurultayları ve çocuk meclisini örnek gösterdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kentin yönetiminde herkese olduğu gibi gençlerin de düşüncelerine önem verdiklerini ifade ederek, kendisini ziyarete gelen gençlerle sohbet edip fikir alışverişinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Güngördü, kenti sahiplenme ve aidiyet duygusunun önemine dikkat çekerek, toplumun her kesimiyle ortak akıl çerçevesinde çalıştıklarını kaydetti. Kent kurultayları ve çocuk meclisini örnek gösterdi.

Kentteki tarihsel süreç ve bu süreçte kentin gelişimiyle ilgili ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren Güngördü, belediyenin 33 bin nüfusa göre katkı aldığını ve personel çalıştırdığını ifade ederek, Girne’de nüfusun 100 binin üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Kentteki tarihsel süreç ve bu süreçte kentin gelişimiyle ilgili ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren Güngördü, belediyenin 33 bin nüfusa göre katkı aldığını ve personel çalıştırdığını ifade ederek, Girne’de nüfusun 100 binin üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Güngördü, bir an önce, nüfus sayımı yapılmasının şart olduğunu belirterek, nüfus yoğunluğunun, kentte yaşayanları sosyolojik ve psikoloji olarak da etkilediğini, yeterli yeşil alan olmamasından doğan sıkıntıları dile getirdi.

Güngördü, bir an önce, nüfus sayımı yapılmasının şart olduğunu belirterek, nüfus yoğunluğunun, kentte yaşayanları sosyolojik ve psikoloji olarak da etkilediğini, yeterli yeşil alan olmamasından doğan sıkıntıları dile getirdi.

Bellapais’te yürüyüş ve rekreasyon alanı ile ilgili çalışma yapmak için girişimlerinden bahseden Güngördü, askere ait bir alanda yürüyüş yolları, seyir teraslarının da içerisinde bulunduğu bir proje hazırladıklarını ifade etti.