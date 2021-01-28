GÜNGÖRDÜ: “GİRNE GENELİNDE DURUM İYİ DEĞİL”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Girne bölgesinde durumun iyi olmadığını belirten Güngördü, “Girne Belediyesi olarak Girne’de denetimlere çıktık. Bugün de yeniden bir denetim programı yaptık ve çalışmaya başladık. Burada amaç ceza kesmek değil, burada amaç Devlet’in, Girne Belediyesi’nin, Girne Kaymakamlığı’nın uyguladığı kurallara uyulmasıdır. Herkes maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uysun. İş yerlerinde yığılmalara sebebiyet verilmesin. Girne genelinde durum iyi değil. Bütün ilçede dün itibariyle 25 yeni vaka var. Ondan önce de komşu bilgelerde ciddi vakalar vardı. Bellapais’te 21 pozitif vaka vardı. 20 kişinin 3 temaslısı olsa, bu 60 temaslı demektir, bu da küçük bir köy için çok fazladır. Bu noktada politika üstü, siyaset üstü bir mücadele gerektirir. Sonrasında dizimizi dövmenin anlamı olmayacak. Bizim beklentimiz tam kapanma ile ilgili radikal kararlar bekliyoruz. Yarı kapanma, sorunu daha da büyütebilir” dedi.

ÖZEL HABER