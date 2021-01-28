Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Evin her yerinden uyuşturucu çıktı
Evin her yerinden uyuşturucu çıktı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Zanlıların PCR Test Sonuçları Bekleniyor
Zanlıların PCR Test Sonuçları Bekleniyor

GÜNGÖRDÜ: “GİRNE GENELİNDE DURUM İYİ DEĞİL”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

28 Ocak 2021 Perşembe 10:45
1427 Okunma
GÜNGÖRDÜ: “GİRNE GENELİNDE DURUM İYİ DEĞİL”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Girne bölgesinde durumun iyi olmadığını belirten Güngördü, “Girne Belediyesi olarak Girne’de denetimlere çıktık. Bugün de yeniden bir denetim programı yaptık ve çalışmaya başladık. Burada amaç ceza kesmek değil, burada amaç Devlet’in, Girne Belediyesi’nin, Girne Kaymakamlığı’nın uyguladığı kurallara uyulmasıdır. Herkes maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uysun. İş yerlerinde yığılmalara sebebiyet verilmesin. Girne genelinde durum iyi değil. Bütün ilçede dün itibariyle 25 yeni vaka var. Ondan önce de komşu bilgelerde ciddi vakalar vardı. Bellapais’te 21 pozitif vaka vardı. 20 kişinin 3 temaslısı olsa, bu 60 temaslı demektir, bu da küçük bir köy için çok fazladır. Bu noktada politika üstü, siyaset üstü bir mücadele gerektirir. Sonrasında dizimizi dövmenin anlamı olmayacak. Bizim beklentimiz tam kapanma ile ilgili radikal kararlar bekliyoruz. Yarı kapanma, sorunu daha da büyütebilir” dedi.

ÖZEL HABER

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“EĞER DEDİĞİMİZ ÇERÇEVE OLURSA, HERKESİN KAZANACAĞI BİR ANLAŞMA BULUNABİLİR”
“EĞER DEDİĞİMİZ ÇERÇEVE OLURSA, HERKESİN KAZANACAĞI BİR ANLAŞMA BULUNABİLİR”
Yusuf Karal hayatını kaybetti
Yusuf Karal hayatını kaybetti
Firari FETÖ’cü Kıbrıs’ta yakalandı
Firari FETÖ’cü Kıbrıs’ta yakalandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim