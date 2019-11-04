Güngördü: Girnelilere daha çağdaş şartlarda hizmet sunulacak

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yapının 8 bin metrekarelik alana sahip olduğunu ve Girne Belediyesi İdari Binası ile Sergi – Konferans Salonu ve Kültür Merkezi’nden oluşan 2 ayrı bölümden oluştuğunu anlattı.

Binanın, 29 milyon Türk Lirası’na mal olduğunu belirten Güngördü, bunun tamamının Girne Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla karşılandığını kaydetti.

Girne Belediye Başkanı Güngördü, yeni binayla birlikte hizmet kalitesinin ve personelin moral motivasyonunun artacağını söyledi.

Yeni binada belediyenin tüm bölümlerinin bir çatı altında toplanacağını dile getiren Güngördü, hizmet binasındaki yerleşim düzeni hakkında da bilgi verdi.

Bina girişinde, vatandaşı, zeytin masa adı verilen halkla ilişkiler ve çözüm masasının karşılayacağını anlatan Güngördü, şikayet dilekçeler burada toplanacağını, vatandaşın bu masadan yönlendirileceğini dile getirdi.

Güngördü, giriş katında, belediyenin her biriminin, bölümleriyle veznelerin yer alacağını, vatandaşın her türlü işlemi ve ödemesini giriş kattan yapacağını söyledi.

Binanın diğer 2 katında, farklı şubelere ait departmanların yer alacağını anlatan Güngörü, Başkanlık ofisinin de; 40-45 kişilik Belediye Meclisi Toplantı Odası, eğitim odaları ve komisyon toplantıları için 3 ayrı oda olduğunu ifade etti.

Ekolojik özelliğe sahip binanın cephesinde kullanılan panellerle, 20 KWA elektrik üretimi yapılacağına dikkati çeken Güngördü, binanın bodrum katında 45 araçık, yanındaki açık alanda ise 75 araçlık otopark bulunduğunu aktardı.

Girne Belediye Başkanı, Sergi – Konferans Salonu ve Kültür Merkezi’nin özelliklerine de değindi.

400 kişi kapasiteli kültür merkezinin, ülkede orkestra çukuru da olan tek salon olduğunun altını çizen Güngördü, salonun, her türlü tiyatro oyununun sahnelenebileceği bir kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Nidai Güngördü, Kültür Merkezi’nin iç donanımıyla ilgili önümüzdeki dönemde yeni ihale aşamasına girileceğini kaydetti.

Güngördü, bugüne kadar hizmet veren belediye binasının ne olacağı hakkındaki düşünceleri de aktardı.

Taşınmanın tamamlanmasının ardından eski binanın akıbetine, belediye meclisinin karar vereceğini de belirten Güngürdü, kendi görüşünün, ekonomik ve teknik açıdan ömrü dolan eski binanın yıkılarak kente bir meydan kazandırılması olduğunu dile getirdi.

Güngördü, diğer bir alternatifin ise, binanın muhafaza edilerek, çarşı esnafının ödeme yapabileceği ödeme noktası şeklinde kullanılması olduğunu söyledi.

(BRT)