Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bir toplumun çağdaşlık düzeyi, toplumsal cinsiyet eşitliğini hayatın her alanında uygulamasıyla ölçüldüğüne değinen Güngördü, “Kadınlara yönelik her türlü şiddete, ayrımcılığa ve istismara karşıyız” dedi.

Güngördü’nün mesajının şu şekilde:

"Bir toplumun çağdaşlık düzeyi, toplumsal cinsiyet eşitliğini hayatın her alanında uygulamasıyla ölçülür. Bu çerçevede kadınlara yönelik her türlü şiddete, ayrımcılığa ve istismara karşıyız.

Kadınlar, yaşamın her alanında önemli sorumluluklar üstlenip başarılı çalışmalara imza atıyor.

Kent için alınan kararlarda da Girne Belediye Meclisi'nde yer alan kadın meclis üyeleri önemli katkılar koyuyor.

Bizler, kadınların ve ayrımcılığa maruz kalan tüm kesimlerin başta yerel düzeyde olmak üzere, karar mekanizmalarına etkin katılımının önünü tıkayan engellerin kaldırılması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Kamusal alanda, çalışma hayatında ve aile içinde etkin ve eşit bir yer tutması gereken, hayatın bütün yükünü beraber sırtladığımız, başarılarıyla bizlere ilham veren kadınların, toplumsal hoşgörü ve barış ortamının sağlanmasında da önemli katkılarının olduğu aşikardır .

Bu önemli günde kadınları ve ayrımcılığa uğrayan tüm kesim ve bireyleri eşitlik hisleriyle kucaklar saygılar sunarım"