Güngördü: “Uyarıları dikkate almayan marketler kapatılacak”

BRT’de yayımlanan Sabah Haber’e konuk olan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Koronavirüs salgınının yayılmaması için marketlere de büyük görevler düştüğü belirterek, “Marketler, girişlerde gerekli hijyen önlemleri almalı, eldiven bulundurmalı, girişlerde sayıyı içeri giren müşteri sayısını kısıtlamalı” dedi.

“KURALLARA UYMAYAN MARKETLER KAPATILACAK”

İnsan sağlığı açısından tedbir almanın boyun borcu olduğuna dikkat çeken Güngördü, “Belediye olarak marketlere gerekli uyarıları yaptık. Kuralları yerine getirmeyen marketler kapatılacak” ifadelerini kullandı.

Girne Belediyesi’ne bağlı 30 zabıtanın 15’inin marketleri denetleyeceğini dile getiren Güngördü, “Kasiyerlerin de eldiven maske kullanması, 2 saatte bir eldivenlerini değiştirmesi gerekir” diye konuştu.

Girne’nin çok metropol bir kent olduğunu ve kente giriş çıkışlarda sıkıntıların yaşandığını dile getiren Güngördü, “Herkesin kurallara uyması gerekir. Bu virüs alınacak tedbirlerden daha güçlü değildir” dedi.

“KRİTİK BİR SÜRECE GİRİYORUZ”

Uzmanlara göre 12 günlük kritik bir sürece girildiğine işaret eden Güngördü, “Herkesin bu süreçte evde kalması önem arz ediyor” dedi.

Girne Belediyesi’nin yoğun bir şekilde çalıştığını ifade eden Güngördü, “Belediye kasasına para girişi yok. Buna rağmen harcamalarımız çoğaldı. Yeni limandaki tırlar zaman ve ekonomik açıdan enerjimizi alıyor. Eczane önleri, çarşı, toplu kullanım gibi birçok yer ilaçlanıyor” dedi.

“EKONOMİK PAKETİ KABUL ETMİYORUZ”

Belediyelerin maliyetlerinin artmasına rağmen, hükümetin ‘ekonomik tedbir’ paketi kapsamında, belediyelere sağlanan katkılardan yüzde 25’lik kesinti yapması kararını eleştirdiğini söyleyen Güngördü, kesintiyi kesinlikle kabul etmediklerini belirtti.

Yüzde 25’lik kesintinin belediye hizmetlerine sekte vuracağını söyleyen Güngördü, “Bugün konuyla ilgili hazırladığımız yazıyı ilgililere dağıtacağız. Hükümetin kesinti kararını gözden geçirip, yeniden değerlendireceklerine inanıyorum” diye konuştu.

Kaynak : Kıbrıs Postası