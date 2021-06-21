Günlük bileklik sayısı açıklandı

“Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamlar açıklandı.
Koronavirüse ilişkin son 24 saatte kaydedilen rakamları aktaran Sağlık Bakanlığı, “Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamları da paylaştı.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre:
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 363
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 1058
Güvende Kal Genel tabloVakıflar İdaresi de dahil tüm hak sahiplerinin KKTC mevzuatı çerçevesinde haklarını arama yolu açıktır.
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3048
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 14.253