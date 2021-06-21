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Günlük bileklik sayısı açıklandı

“Güvende Kal” kapsamında uygulanan günlük bileklik sayısı açıklandı

21 Haziran 2021 Pazartesi 18:58
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Günlük bileklik sayısı açıklandı

Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamlar açıklandı.

Koronavirüse ilişkin son 24 saatte kaydedilen rakamları aktaran Sağlık Bakanlığı, “Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamları da paylaştı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre:

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 363

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 1058

Güvende Kal Genel tabloVakıflar İdaresi de dahil tüm hak sahiplerinin KKTC mevzuatı çerçevesinde haklarını arama yolu açıktır.

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3048

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 14.253

Son Güncelleme: 21.06.2021 23:38
Anahtar Kelimeler:
Güvende Kal
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