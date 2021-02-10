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Gürcafer: Aşı tek gündem maddemiz

Ekonomik Örgütler Platformu Sözcüsü Cafer Gürcafer, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmelerinde aşı talep edeceklerini söyledi

10 Şubat 2021 Çarşamba 10:50
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Gürcafer: Aşı tek gündem maddemiz

Ekonomik Örgütler Platformu Sözcüsü Cafer Gürcafer, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmelerinde aşı talep edeceklerini söyledi

Ekonomik Örgütler Platformu Sözcüsü Cafer Gürcafer, BRT’de Manşet + programında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşeceklerini ve aşı talep edeceklerini vurguladı.

Konuşmalarından satırbaşları:

Tek bir gündem maddemiz var oda aşıdır. Ekonomik darboğaz bizi diğer ülkelerden daha çok etkiledi. Fakir ülkeyiz reel sektörü ayakta tutacak yardımlara yapamaz. Ekonomi ve sağlığın beraber yürümesi için aşılanmamız ve dünyaya açılmamamız lazım. Yüzde 70 üzerinde aşılanırsak, Reel sektörün daha fazla dayanacak gücü kalmadı. Düzlüğe çıkmanın yolu aşıdır. Tanınmayan bir ülkeyiz devletten devlete aşı getiremeyiz.

Türkiye ve AB’den aşı gelebilir. Güney Kıbrıs’a 56 bin aşı geldi ancak bize yüzde 30 oranında verilmedi. Girişimler yapılmalı. Türkiye’ye aşının önemini doğru bir şekilde anlatmamız lazım. Eğer toplumun yüzde 60-70 aşılanırsa tekrar dünyaya açılacağımız ve kendilerine külfet olmayacağımızı söylememiz lazım. Türkiye’ye aşı geldikçe bize de göndermesi ile 1-2 senede aşılanırız bu nedenle hızlandırmamız lazım. Tek seferde toplumun büyük bir kesiminin aşılanması ile ilgili Fuat Oktay’dan talebimiz olacak. Hibe yanında aşıları ödemeye de hazırız. KKTC’nin pilot bölge seçileceği ifade ediliyor. Devlet 5-6 milyar TL bulursa insanları eve kapatabilir.

Ekonomik toparlanmada ülkeler özellikle turizmde acımasız bir rekabete girecek KKTC küçük bir ülke ve nüfus sayısı az. Salgın da şiddetli geçmedi. Dünyada salgından dolayı etkilenen insanlar aşılanıp tatile veya başka bir ülkede yaşamak istiyor. Bu durumlardan dolayı KKTC tercih edilebilir. Sağlık alt yapısı ve aşılanmaya bakacaklar. Bu iki hususu çözersek, bu insanları ülkeye getirebiliriz. Geç kalırsak fırsatı kaçırırız.

Ülkeler Nisan ayını hedefliyor. Yakında turizm paketlerini açıklayacak Bizde aşı programı ve takvimini netleştirmemiz lazım ona göre turizmi planlamamız lazım. Aşılama temmuz ve ağustosa kalırsa reel sektör batar ve ayağa kalkamaz. Aşılamanın hızlanması için Özel sektörün getireceği aşının Türkiye’ye götürülmesi analiz edilerek getirilmesi gerekir.

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Cafer Gürcafer
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