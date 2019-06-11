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Gürcafer'den Taçoy"a zIyaret

11 Haziran 2019 Salı 14:40
Gürcafer'den Taçoy"a zIyaret
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Yönetim Kurulu Üyeleri, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’u makamında ziyaret ederek, başarılar diledi. Ziyarette konuşan KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, sektörün katma değerinin ve çarpan etkisinin çok yüksek olduğunu hatırlattı.

GÜRCAFER: “ÜLKEYE GİREN BÜTÜN İNŞAAT MALZEMELERİ DENETLENMELİ”

İnşaat sektörünü canlandırmaya yönelik olarak birçok projeleri olduğunu belirten Gürcafer, sektörün ve ülke ekonomisinin canlanması için öneriler sundu. Dünyada yaygın olan “Buy To Let” konseptinin hayata geçirilmesini de öneren Gürcafer, bu uygulama ile turizm fonundan para harcanmadan yılda 1 Milyon turistin Kuzey Kıbrıs’a gelmesinin garantiye alınabileceğini kaydetti.

Gürcafer, ülkeye giren bütün inşaat malzemelerinin belli standartlar çerçevesinde denetlenmesi gerektiğini vurgulayarak, İnşaat Encümeni’nin bu denetimleri rahatlıkla yapabileceğini söyledi.

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TAÇOY: “SEKTÖR GELİŞTİRİLMELİ”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, inşaat sektörünün ülke ekonomisine büyük katkısı olduğunu belirterek, sektörün geliştirilmesi için ciddi çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Gürcafer’in ortaya koyduğu “Buy To Let” konsepti benimsediğini belirten Taçoy, bu uygulamanın ciddi bir ekonomik kazanıma neden olabileceğini kaydetti.

Taçoy ayrıca, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ile ihtiyaç duyulan her konuda işbirliğine sıcak baktığını söyleyerek, önümüzdeki günlerde teknik çalışmalar yapmak üzere biraraya gelmeye hazır olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Taçoy
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