Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türkü’ne ve Kıbrıs Türkü’nün iradesi ile seçilmiş, ülkenin en üst makamında bulunan Cumhurbaşkanı’na yönelik saldırı, hakaret ve tehditlerin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Gürcafer, yetkilileri bu çirkin saldırılara karşı girişim yapmaya çağırdı.

Gürcafer, Kıbrıs Türk toplumu lideri Mustafa Akıncı tarafından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yapılan açıklamanın ardından gerek yurtiçi gerekse yurtdışından oluşan tepkilerin maksadını aştığını ve Cumhurbaşkanı’na yönelik ağır hakaret ve tehditlerin sarf edildiğini endişe ile izlediğini kaydetti.

Gerek basın gerekse sosyal medya aracılığı ile provokatörlerin sahaya çıkarak açıklamaları provoke ettiğini söyleyen Gürcafer, provokatörlere karşı her iki ülkenin de yargı mekanizmalarının devreye girmesi gerektiğini belirtti.

Gürcafer, ülkede, devletin en üst makamına yapılan çirkin saldırılara karşı, yetkililerin gereken girişimleri yaptığını ve Anayasaya sahip çıkıldığını görmek istediklerini ifade etti.

Cafer Gürcafer açıklamasında, “Bir hukuk devleti olmanın gereği de Cumhurbaşkanına ve KKTC halkına hakaret ve tehdit edenlere karşı hukuki işlem başlatılarak, bu yanlışa düşenlere yönelik tutuklama kararı çıkartılmasıdır” dedi.