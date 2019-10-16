Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türkü’ne ve Kıbrıs Türkü’nün iradesi ile seçilmiş, ülkenin en üst makamında bulunan Cumhurbaşkanı’na yönelik saldırı, hakaret ve tehditlerin kabul edilemeyeceğini belirtti.
Yazılı açıklama yapan Gürcafer, yetkilileri bu çirkin saldırılara karşı girişim yapmaya çağırdı.
Gürcafer, Kıbrıs Türk toplumu lideri Mustafa Akıncı tarafından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yapılan açıklamanın ardından gerek yurtiçi gerekse yurtdışından oluşan tepkilerin maksadını aştığını ve Cumhurbaşkanı’na yönelik ağır hakaret ve tehditlerin sarf edildiğini endişe ile izlediğini kaydetti.
Gerek basın gerekse sosyal medya aracılığı ile provokatörlerin sahaya çıkarak açıklamaları provoke ettiğini söyleyen Gürcafer, provokatörlere karşı her iki ülkenin de yargı mekanizmalarının devreye girmesi gerektiğini belirtti.
Gürcafer, ülkede, devletin en üst makamına yapılan çirkin saldırılara karşı, yetkililerin gereken girişimleri yaptığını ve Anayasaya sahip çıkıldığını görmek istediklerini ifade etti.
Cafer Gürcafer açıklamasında, “Bir hukuk devleti olmanın gereği de Cumhurbaşkanına ve KKTC halkına hakaret ve tehdit edenlere karşı hukuki işlem başlatılarak, bu yanlışa düşenlere yönelik tutuklama kararı çıkartılmasıdır” dedi.
Cafer beyin söylediklerine katılmamak mümkün değil..Bunun yapılması şart ve gerektir..Akıncı belki de hoşgörülü davranabilir ama Akıncı'nın seçmeni olarak biz Kıbrıs Türk Halkı olarak buna hoşgörü ile bakamayız..Gerekenin yapılmasını Sn.Akıncı'dan bekliyoruz..
Aksi takdirde dağdan ormandan gelen bu küfürler bu saldırıların ardı arkası kesilmeyecek..Örneğin;Beğen (2) Beğenmedim! (0)
Hataylılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Bertan Zaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden, 16 Aralık 2014te, CTP Milletvekili Doğuş Deryaya yönelik hakaret içerikli yazılar yazmasıyla ilgili açılan davada, toplam 60 bin TL tazminat ve dava masrafı ödemeye mahkum edildi.
https://www.kibrisgazetesi.com/adli-haberler/zaroglu-60-bin-tl-tazminat-odeyecek-h30220.html
Cafer Bey hakkında tenezzül edip okuduğum ilk haber. Gayet yerinde bir açıklama.
Peki bu ülkede önüne gelen TC nin başkanına bakanına eiçisine hatta buraya yatırım yapan sermayesine en ağır saldırıları yaparken destekleyenler duymazdan gelenler şimdi ne kadar samimisiniz doğruculuk adına
Kıbrıslılara rum tohumu,ingiliz piçi,rumlar ananızı ne yapmis bilmem ne, diye asagilayarak hakaret edenlerin de isleme tabi tutulması gerekmiyecekmi? Soruyorum size sayin KORAY?Beğen (2) Beğenmedim! (0)
Kişilerin birbirlerine küfür etmesi yada daha başka bir şekilde hakaret etmesi başka bişey,bir devletin en üst makamına küfür veya hakaret etmek başka birşeydir..Sapla samanı karıştırmayalım lütfen..Beğen (3) Beğenmedim! (0)
Turkiyeden gelenlere “garasakal,kopek,gaco,hayvan,sizin ananizi kac millet ... ne yapmis bilmem ne, daglilar, koyluler..,....,” diye asagilayarak hakaret edenlere de islem yapilacak mi? Soruyorum size sayin yetkili?Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Hadi Türkiyedeki insanlar ,bizim haritadaki yerimizi bile bilmezler buradakilerine ne demeli bizi hala tanımadılarmı ?
Ne onlar küfür etsin ne biz,küfür kimseye yakışmaz ama bu ülkenin cumhurbaşkanına da çıkıp bir tv kanalı böyle hastalara karışmıyorsa hata tv de,Beğen (1) Beğenmedim! (0)
Namaz kılmam,oruç da tutmam ama dinimi kitabımı severim ama kimseye küfür etmem.
Bu kadar zaman içimizde yaşıyorlar hala saygı sevgi kültürünü öğrenemedik bu TC li kardeşlerimize.Yinede çok yaşayın bizi kurtardınız,Hem de bizi nüfusta geçtiniz
Keşke Devlet. erbabı da sizlerin bu demeçlerinden ders alsa ama gözleri ilerideki seçimler maalesef
yürrü be kim dutar seni :)) altmış senede bir doğru birşey söylediin