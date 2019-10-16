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Gürcafer, yetkilileri bu çirkin saldırılara karşı girişim yapmaya çağırdı

Gürcafer, Kıbrıs Türkü’ne ve Kıbrıs Türkü’nün iradesi ile seçilmiş, ülkenin en üst makamında bulunan Cumhurbaşkanı’na yönelik saldırı, hakaret ve tehditlerin kabul edilemeyeceğini belirtti.

16 Ekim 2019 Çarşamba 14:27
Gürcafer, yetkilileri bu çirkin saldırılara karşı girişim yapmaya çağırdı

 Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türkü’ne ve Kıbrıs Türkü’nün iradesi ile seçilmiş, ülkenin en üst makamında bulunan Cumhurbaşkanı’na yönelik saldırı, hakaret ve tehditlerin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Gürcafer, yetkilileri bu çirkin saldırılara karşı girişim yapmaya çağırdı.

Gürcafer,  Kıbrıs Türk toplumu lideri Mustafa Akıncı tarafından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yapılan açıklamanın ardından gerek yurtiçi gerekse yurtdışından oluşan tepkilerin maksadını aştığını ve Cumhurbaşkanı’na yönelik ağır hakaret ve tehditlerin sarf edildiğini endişe ile izlediğini kaydetti.

Gerek basın gerekse sosyal medya aracılığı ile provokatörlerin sahaya çıkarak açıklamaları provoke ettiğini söyleyen Gürcafer, provokatörlere karşı her iki ülkenin de yargı mekanizmalarının devreye girmesi gerektiğini belirtti.

Gürcafer, ülkede, devletin en üst makamına yapılan çirkin saldırılara karşı, yetkililerin gereken girişimleri yaptığını ve Anayasaya sahip çıkıldığını görmek istediklerini ifade etti.

Cafer Gürcafer açıklamasında, “Bir hukuk devleti olmanın gereği de Cumhurbaşkanına ve KKTC halkına hakaret ve tehdit edenlere karşı hukuki işlem başlatılarak, bu yanlışa düşenlere yönelik tutuklama kararı çıkartılmasıdır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
GürcaferSaldırıHaberKıbrısGündem
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Şahin 2019-10-16 15:54:49

Cafer beyin söylediklerine katılmamak mümkün değil..Bunun yapılması şart ve gerektir..Akıncı belki de hoşgörülü davranabilir ama Akıncı'nın seçmeni olarak biz Kıbrıs Türk Halkı olarak buna hoşgörü ile bakamayız..Gerekenin yapılmasını Sn.Akıncı'dan bekliyoruz..

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Mesude 2019-10-16 16:02:29 @Şahin

Aksi takdirde dağdan ormandan gelen bu küfürler bu saldırıların ardı arkası kesilmeyecek..Örneğin;
Hataylılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Bertan Zaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden, 16 Aralık 2014te, CTP Milletvekili Doğuş Deryaya yönelik hakaret içerikli yazılar yazmasıyla ilgili açılan davada, toplam 60 bin TL tazminat ve dava masrafı ödemeye mahkum edildi.
https://www.kibrisgazetesi.com/adli-haberler/zaroglu-60-bin-tl-tazminat-odeyecek-h30220.html

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İnsan 2019-10-16 14:39:51

Cafer Bey hakkında tenezzül edip okuduğum ilk haber. Gayet yerinde bir açıklama.

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Aydın 2019-10-16 15:09:28

Peki bu ülkede önüne gelen TC nin başkanına bakanına eiçisine hatta buraya yatırım yapan sermayesine en ağır saldırıları yaparken destekleyenler duymazdan gelenler şimdi ne kadar samimisiniz doğruculuk adına

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Mücahit 2019-10-16 15:50:46 @Aydın

Kıbrıslılara rum tohumu,ingiliz piçi,rumlar ananızı ne yapmis bilmem ne, diye asagilayarak hakaret edenlerin de isleme tabi tutulması gerekmiyecekmi? Soruyorum size sayin KORAY?

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Ejder 2019-10-16 15:45:46 @Aydın

Kişilerin birbirlerine küfür etmesi yada daha başka bir şekilde hakaret etmesi başka bişey,bir devletin en üst makamına küfür veya hakaret etmek başka birşeydir..Sapla samanı karıştırmayalım lütfen..

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Koray 2019-10-16 15:22:04 @Aydın

Turkiyeden gelenlere “garasakal,kopek,gaco,hayvan,sizin ananizi kac millet ... ne yapmis bilmem ne, daglilar, koyluler..,....,” diye asagilayarak hakaret edenlere de islem yapilacak mi? Soruyorum size sayin yetkili?

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Ertaç 2019-10-16 16:17:50

Hadi Türkiyedeki insanlar ,bizim haritadaki yerimizi bile bilmezler buradakilerine ne demeli bizi hala tanımadılarmı ?

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Sibel 2019-10-16 16:20:43 @Ertaç

Ne onlar küfür etsin ne biz,küfür kimseye yakışmaz ama bu ülkenin cumhurbaşkanına da çıkıp bir tv kanalı böyle hastalara karışmıyorsa hata tv de,

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Sertaç 2019-10-16 16:23:32

Namaz kılmam,oruç da tutmam ama dinimi kitabımı severim ama kimseye küfür etmem.

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Kıbrıslı 2019-10-16 16:27:10

Bu kadar zaman içimizde yaşıyorlar hala saygı sevgi kültürünü öğrenemedik bu TC li kardeşlerimize.Yinede çok yaşayın bizi kurtardınız,Hem de bizi nüfusta geçtiniz

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Hülya 2019-10-16 16:30:34

Keşke Devlet. erbabı da sizlerin bu demeçlerinden ders alsa ama gözleri ilerideki seçimler maalesef

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MAHMUUT 2019-10-16 14:37:23

yürrü be kim dutar seni :)) altmış senede bir doğru birşey söylediin

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