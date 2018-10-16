Guterres Kıbrıs'ta çözüm için umutlu!

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un taraflarla istişarelerine ilişkin değerlendirmelerinin ardından hazırladığı, raporunu BM Güvenlik Konseyi’ne sundu.

Anadolu Aajansı’nın haberine göre Guterres, Ada’da iki kesim arasında kapsamlı bir çözümün hayata geçirileceğine inandığını belirtti.

Guterres, “Ada’da iki toplum arasında kapsamlı çözüm umutlarının hala canlı olduğuna inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Sonuç vermeyen ve sonu olmayan bir sürecin geride kaldığını, Kıbrıs’ta çözümsüzlüğün sürdürülemeyeceğine dair yaygın bir anlayış olduğunu kaydeden Guterres, “Kıbrıslıların sadece net bir ufukta başarılabilecek kalıcı bir barışın getirebileceği ortak bir geleceği hak ettiğine inanıyorum.” ifadesini kullandı.

Ada’da çözümün gelecekte her Kıbrıslının koşullarını iyileştireceğine değinen Guterres, taraflar beklentilerinden daha azını kabul etse de çözümün büyüme, refah ve geleceğe dönük güven fırsatları sunacağına işaret etti.

İki tarafın da müzakere konusundaki istekliliği göz önünde bulundurularak “bundan sonraki sürece aciliyet duygusuyla iyi bir şekilde hazırlanılması” gerektiğini belirten Guterres, yeni bir çabadan sonuç alınabilmesi için “yeni fikirlere ihtiyaç duyulabileceği” yorumunu yaptı.

Guterres, müzakereler başlamadan önce kilit konularda gerçek bir yakınlaşma sağlanıp sağlanmadığını ve tarafların kendi öngörebileceği ortak bir geleceğe yönelik çözüm için yeni öneriler getirmede istekliliğini ölçmek için Lute’tan Ada’ya giderek istişarelerini sürdürmesini isteyeceğini aktardı.

Guterres raporunda, tam teşekküllü müzakerelere yeniden başlamadan önce taraflardan başlangıç noktası konusunda anlaşmalarını istedi.

“Bir kez daha Kıbrıs’ta ve çevresinde bulunan doğal kaynaklardan her iki toplumun da faydalanması gerektiğini yineliyorum.” değerlendirmesinde bulunan Guterres, doğal kaynakların, tarafları karşılıklı kabul edilebilir ve kalıcı bir çözüm bulunması konusunda çalışmaya teşvik etmesi gerektiğini ifade etti.Söz konusu rapor, 30 Ekim’de BM Güvenlik Konseyinde görüşülecek.