“Guterres’in Raporu, Kıbrıs konusunun çözümüne en küçük bir katkı sağlayamayacak”

Tatar, raporun gerçekleri içermediğini ve daha ziyade Rumları memnun etmeye yönelik olduğunu kaydetti.

UBP Genel Başkanı Tatar yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yaklaşık 9 ay önce Jane Holl Lute’u 2017 yılı Temmuz ayı başında Crans Montana’da çöken Kıbrıs görüşme sürecinde ne yapılabileceğini saptamak üzere özel danışman olarak görevlendirdiğini anımsattı.

“Sayın Lute, iddialı bir şekilde göreve başladı ve geçtiğimiz yılın sonuna kadar taraflara görüşmelere başlamalarına yönelik o referans noktalarını içeren bir belge sunacağını söyledi.

Olmadı. Başaramadı. Taraflar Sayın Guterres’in kaç tane belgesi olduğunu, kimin dikkate alınması gerektiği konusunda bile uzlaşamadı” ifadelerini kullanan Tatar, Rum tarafının, Lute temaslarını sürdürürken pozisyonunu daha da sertleştirdiğini ve geriye götürdüğünü kaydetti.

“Guterres’in raporuna göre Kıbrıs Türkü de, Rumlar da çözümün ne olduğunu bilmemektedir.

Yani, iki halk, doğal olarak, ‘çözüm ister misiniz?’ sorusuna büyük oranda ‘evet’ demiştir ama çözümüm neleri içereceğini bilmemektedir” diyen Tatar, bu raporun adil olmadığını ve raporun Rum tarafını memnun etmeye yönelik olduğunu kaydetti.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, raporun Kıbrıs konusunun var olan gerçekler temelinde çözümüne hiçbir katkıda bulunmayacağını belirterek, BM’nin asıl yapması gerekenin, federal çözüm konusunda taraflar arasında var olan derin görüş ayrılıklarını saptamak ve buradan hareketle tarafları alternatif çözüm yollarını görüşmek üzere bir masada buluşturmak olduğunu bildirdi.

Tüm bu çabalardan sonra bir netice alınamayacak olması halinde de iki halkın kendi yollarına gitmelerinin önünü açmak gerektiğine dikkat çeken Tatar, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Bu ifade edilenlerin dışındaki bir çaba, zaman kaybına yol açmaktan başka sonuç vermeyecek ve statükodan yegane zarar gören halk durumundaki Kıbrıs Türkü’ne yapılan haksızlıkların devamını sağlayacaktır. UBP olarak buna dur demek kararlılığındayız. Artık, AB çatısı altında iki ayrı devlet, konfederasyon, iki ayrı devlet gibi çözüm formülleri görüşme masasında olmalıdır. UBP, bunun için üzerine düşeni yapmakta kararlıdır. UBP olarak Sayın Genel Sekreter’e doğruları ifade etmekten, raporlamaktan çekinmemesi için cesaretli olması çağrısında bulunuyor, sunduğu yanlı ve hiçbir işe yaramayacak raporu nedeniyle kendisini protesto ettiğimizi net bir şekilde ifade ediyorum.”

(BRT/MAIL)