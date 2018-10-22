Güven Arıklı’ya “Türk Dünyası En İyi Araştırmacı Ödülü” verildi

Nobel ödüllü ünlü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın açılış konuşmasını yaptığı 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’ne Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Güney, Kore, Kırgızistan, Pakistan, KKTC, Makedonya ve Almanya’dan 400 akademisyenin yanında sivil toplum örgütleri ve gazeteciler katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı ve Kıbrıs İlim Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Güven Arıklı’ya Türk dünyasındaki çalışmalarından dolayı “Türk Dünyası en iyi araştırmacı ödülü” verildi.

Dernekten yapılan aıklamaya göre ödül töreninde konuşan Arıklı, ”Güçlü Türkiye, güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve güçlü Türk Birliği sloganı ile 2016’da TÜRK-BİR’i kurduk.40 bin kilometre yol kat edip yaklaşık 12 ülkede panellere, sempozyumlara, şenliklere katılarak sunumlar yaptık ve televizyonlara, gazetelere, radyolara konuk olarak KKTC’yi anlatmak ve tanıtmak için çalışıyoruz” dedi.