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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı duyurdu!

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Gediz (F-495), TCG İmbat (P-335) ve TCG Çanakkale'nin (S-358) KKTC'ye liman ziyareti yapacağını duyurdu.

14 Kasım 2022 Pazartesi 22:18
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı duyurdu!



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39'uncu kuruluş yıldönümü kutlamaları nedeniyle Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Gediz (F-495), TCG İmbat (P-335) ve TCG Çanakkale (S-358) KKTC'ye liman ziyareti yapacak. 

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Kasım 2022 tarihi 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında TCG Gediz fırkateyni Girne Turizm Limanı açıklarında alargada, TCG İmbat Hücum botu Gazimağusa Limanı'nda halkın ziyaretine açılacaktır"

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