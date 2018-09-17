Güvercinlik ve Aslanköy kavşakları arası temizlendi

Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre etkinlik, Gazimağusa ,Akdoğan, Paşaköy, Vadili, Serdarlı, Geçitkale, Beyarmudu Belediyeleri,, Gazimağusa Karayolları Dairesi, Dörtyol ve Korkuteli Muhtarlıkları, Kamp-Der, Mağusa Kültür Derneği, Mağusa Suriçi Derneği, Mağusa Kale Lions Derneği, Mesarya Lions Derneği, Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, Maraş Birlik ve Dayanışma Derneği, Her Daim Dostlar, Kıbrıs Eğitim Sevdalıları Derneği ve Ecem Etüd Merkezi’nin katılımıyla, Gazimağusa Belediyesi ve KTAMS’ın sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Güvercinlik kavşağından Aslanköy kavşağına kadar olan güzergahtaki refüjler, kavşaklar, cepler ve yol kenarları Belediye ve Karayolları ekipleri tarafından araç-gereçlerle temizlendi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı ve Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal güzergah üzerinde yapılan temizlik çalışmasını yerinde takip ederek, çözülmesi gereken sorun ve konular hakkında istişarede bulundular.

Belediye Başkanları personellerinin çalışmalarını anayol boyunca yerinde kontrol ettiler.