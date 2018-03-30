Güzelyurt Belediyesi yemekli gezileri devam ediyor

Güzelyurt Belediyesi Sosyal Hizmet Birimi’nin Yaşlılar Haftası nedeniyle üyelerine yönelik düzenlediği geziler bugün de devam etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmet Birimi bugünkü programında Güzelyurt ve Bostancı’daki üyelerinden oluşan 8 otobüsle Girne’ye gezi düzenledi. Girne’de Pound Plus Alışveriş merkezinde verilen kahve molasının ardından Lord’s Palace Otel’de yemeğe gidildi.

Müzik eşliğinde yemeklerini yiyen üyeler içerikli hediyelerin konduğu piyango çekilişi yapıldı. Sosyal Hizmet Birimi tüm üyelerine birer anı hediye edildi.

Yemeğe Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve eşi Tijen Özçınar, Belediye Müdürü Süleyman Aldağ, Belediye Meclis üyeleri ve Sosyal Hizmet Birimi görevlileri katıldı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, yemekte yaptığı konuşmada, Sosyal Hizmet Birimi olarak yıl içerisinde birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Özçınar, tek amaçlarının Sosyal Hizmet Birimi üyelerinin sosyal yaşam içerisinde yer almalarını sağlamak olduğunu kaydetti.

Yaklaşık bin 600 üyesi bulunan Sosyal Hizmet Birimi’nin gezileri 6 ve 13 Nisan tarihlerinde devam edecek