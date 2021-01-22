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Güzelyurt Belediyesi’nden 65 yaş üzeri vatandaşlara aşı duyurusu

Güzelyurt Belediyesi belediye sınırları içerisinde ikamet eden ve aşı olmak isteyen 65 yaş üzeri vatandaşlara Covid-19 aşısı yapılması için kayıt almaya başladı.

22 Ocak 2021 Cuma 09:58
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Güzelyurt Belediyesi’nden 65 yaş üzeri vatandaşlara aşı duyurusu

Güzelyurt Belediyesi belediye sınırları içerisinde ikamet eden ve aşı olmak isteyen 65 yaş üzeri vatandaşlara Covid-19 aşısı yapılması için kayıt almaya başladı.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamada internet üzerinden www.asi.covid19.saglik.gov.ct.tr sayfasından kayıt yaptıramayarak yardım isteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde 7142018, 7142019-7146115, mesai saatleri dışında 05488293266 ve 05488293288 telefon numaralarından belediye personeline ulaşabilecekleri belirtildi.

Ayrıca aşı merkezine (Güzelyurt Sağlık Merkezi) ulaşımları konusunda sorun yaşayan 80 yaş üzeri vatandaşlar transferleri için yukarda belirtilen numaralardan Güzelyurt Belediyesi personeline ulaşabilirler.

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