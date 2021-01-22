Güzelyurt Belediyesi’nden 65 yaş üzeri vatandaşlara aşı duyurusu

Güzelyurt Belediyesi belediye sınırları içerisinde ikamet eden ve aşı olmak isteyen 65 yaş üzeri vatandaşlara Covid-19 aşısı yapılması için kayıt almaya başladı.