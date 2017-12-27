Güzelyurt esnafı isyanlarda!

Yeni Bakış'tan Eniz Orakcıoğlu, Güzelyurt Esnafını ziyaret ederek vatandaşın çarşıya olan ilgisini ve beklentilerini sordu. Güzelyurt Esnafı yeni yılın kendilerine bir getirisi olmadığını ve işlerin kötü gittiğini belirtirken, bazı esnaf ise, öğrencilerin bölge esnafını az da olsa kalkındırdığını vurguladı.

Esnaf ne dedi?

Cemal Akel; “Öğrenci olmasa hiç satış yapmayacağız”

“Yeni yıla birkaç gün kala henüz Güzelyurt çarşısında insanlar alışveriş yapmaya başlamadı. Genelde aybaşı ödemeler olduğu zaman az da olsa bir hareketlenme görünüyor ama sırf yılbaşı geldi yeni bir şeyler alalım, yeni giyinelim diyerek kimse çarşılara uğramıyor. Zaten uzun zamandır yerli halkı çarşıda çok fazla göremiyoruz. Biraz hareketlenme varsa oda öğrenciler sayesinde oluyor, öğrenci olmasa hiç satış yapmayacağız. Çünkü yerli halkın büyük bir oranı Lefkoşa’da çalışıyor, evine gelmeden önce de alışverişini yine Lefkoşa’dan yapıyor.”

Anahita Murat; “Son 2 gün daha çok artış olur”

“Biz memnunuz, yeni yıla özel indirimlerimiz var, fiyatlarımız da uygun, vatandaş da bizleri tercih ediyor. Şimdiden yeni yıl için alışveriş yapanlar var ve son 2 gün yani hafta sonu daha fazla artış olacağını düşünüyorum.”

Feriha Akkor;“Çarşıda hareket yok”

“Geçen sene satışlarla bu yılı kıyasladığımda büyük oranda azalma var. 2016’da 20 Aralık’tan sonra satışlarda yükselme olmuştu ama bugün 27 Aralık olmasına rağmen bir hareketlilik yok. Çarşıdaki kalabalık ise kuru kalabalık. Maalesef bugün ülke ekonomisinin içerisinde bulunduğu durum, insanların alım gücünün düşmesi ve herkesin banka taksitlerini ödemesi birçok harcamadan kesmelerine sebep oluyor. Vatandaşların ekonomik açıdan zorluk yaşamaları sebebi ile 13’üncü maaşlarda çarşıya yansımadı.”

Ebru Yorgancı;“Alım gücü düştü”

“Her geçen sene çarşıda insan biraz daha azalıyor. Bu yıl da satışlar oldukça az. Tabi ki vatandaşların alım gücünün düşmesi, vergilerden ve dövizin yükselişinden kaynaklanan pahalılık, herkesin ev, araba taksitleri ödemesi de bu azalma da etken. İnsanlar aldıkları maaşlarla ancak taksitlerini ödeyip karnını doyurabiliyor bu yüzdende birçok şeyden fedakarlık etmek zorunda kalıyor.”

Serkan Öztürk;“Canlandırmaya yeni yılda yetmedi”

“Üzülerek söylüyorum, Güzelyurt çarşısının canlanmasına yeni yıl da etkili olmadı. Maalesef işler günden güne kötüye gidiyor ve esnaf zorluklar içinde ayakta kalma mücadelesi veriyor. Genel anlamda bizler açısından sadece ödemeler olduğunda çok az bir hareketlenme oluyor. Ben kötü giden bu durumu alım gücünden değil de halkımızın alışveriş için Güneye gitmesine bağlıyorum. Çünkü Güney Kıbrıs bizim vatandaşlarımıza yurt dışı gibi gelir, orda yeni yıl süslemeleri, sokaklar, yol kenarı aktiviteleri olmakta bu da vatandaşımıza cazip gelmektedir. Öte yandan bölgede üniversiteler açıldı nüfus var denilmekte ama biz bu yerli nüfusun etkisini de göremiyoruz.”

Aytan İmamzade; “Öğrenciler ve Rumlar 2017’de satışları artırdı”

“Artık eskisi gibi yeni yıl geliyor diye kimse heyecanlı değil. 2000 yılında milenyum dendi herkes her şey daha güzel olacak sandı ama 2016 yılına kadar esnaf da başka sektörler de ilerlemek yerine daha geriye gitti. Her yıl biraz daha işler düştü. Ama 2017’de Güzelyurt’ta öğrenci nüfusunun artmasıyla, öğrenciye hitap eden yerlerde 2016’ya göre daha iyi bir yıl oldu. Ama önce yüzme bilmeyen boğuldu, yüzme bilenler ise kar yapmadan günü kurtararak bu güne kadar geldi. Öte yandan TL’nin değer kaybı ve dövizin yükselişiyle Rumların da bölgemizde alışveriş yapması için sebep oldu ve oradan da satışlar az da olsa arttı.”

Rasiha Eğen; “Durum pek parlak değil”

“Güzelyurt esnafının ve çarşının durumu pek de parlak değil. Esnaf iş azlığından şikayetçi, bununda bana göre sebebi dövizin yükselişi ve vatandaşın bankalardan döviz üzerinden aldığı krediler. Vatandaş bir taraftan bankalara olan borçlarını ödemeye çalışıyor, dğer taraftan çocuklarını okutuyor, sağlık masrafları da işin içine girince alışveriş artık vatandaş için lüks oluyor ve birçok insan mecbur olmadıkça alışverişe para harcamıyor. Yeni yıla girmemize birkaç gün daha var hafta sonu biraz iş olur umudumuz her zaman var tabi.”

Hasibe Coşar;“Esnaf çaresiz”

“Çarşının durumu çok kötü, işler oldukça az ve esnaf artık bu kötü gidişat karşısında ne yapacağını bilemiyor. Bence bu kötü gidişin sebebi vatandaşın alışveriş için Güney Kıbrıs’ı tercih etmesidir. Örneğin 13’üncü maaşların ödendiği günün ertesi Güney’e geçişlerde artış olduğu verilerle ortaya konuldu. Bunun yanında zaten iş yapmayan esnaf vergilerin ve gümrüklerin altında eziliyor ve ayakta durması zorlaşıyor. Bir diğer ayrıntı da yıllardır bölgeye yatırım yapılmaması ve insan gelişi sağlanmamasıdır.”