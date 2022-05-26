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Güzelyurt İyilik Gönüllüleri İyilikte Sınır Tanımıyor

26 Mayıs 2022 Perşembe 10:43
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Güzelyurt İyilik Gönüllüleri İyilikte Sınır Tanımıyor

2022 yılında  faaliyetlerine hız veren Güzelyurt İyilik Gönüllüleri şimdi de bölgeye gezi için gelen okulları kapılarını açıyor. Gönüllüler gelen öğrencilerin yaş gruplarına göre yaptıkları faaliyetleri anlatıyor, onlara bölgenin taze narenciye portakal sularını da içeren küçük ikram ve hediyelerle ağırlıyor. Güzelyurt iyilik evinde gönüllü olarak çalışan ve bölgedeki dezavantajlı gruplara  öğretmenlik yapan Genetik ve Biomühendislik bölümü mezunu Leyla Koçak ve Hemşirelik son sınıf öğrencisi Merve Göktemiz bu tarz ziyaretlerin çalışmalarına  dinamizim katmasından ötürü çok mutlu olduklarını belirterek okulların bu tarz ziyaretlerine açık olduklarını bildirdiler. Ziyaretler için 05391044662 no.lu Güzelyurt İyilik Evinin numarasıyla iletişime geçilebileceği belirtildi.

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