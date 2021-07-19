Güzelyurt - Lefke anayolunda feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Güzelyurt-Lefke anayolu üzerinde trafik kazası meydana geldi.

2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün, saat 14:50 sıralarında, Aydınköy - Gaziveren Anayolu üzerinde, Aydınköy’de sakin 23 yaşındaki Kadir Korhan, yönetimindeki JN 201 plakalı araç ile Aydınköy istikametinden Gaziveren istikametine doğru seyrettiği sırada, Aydınköy dahilinde, Adapark Restoran önlerinde sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 31 yaşındaki Nedim Özbek yönetimindeki NA 620 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu JN 201 plakalı araç sürücüsü Kadir Korhan olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan NA 620 plakalı araç sürücüsü Nedim Özbek ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.