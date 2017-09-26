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Güzelyurt ve Mesarya Ovası Sulaması için düğmeye basıldı

Güzelyurt ve Mesarya Ovası Sulaması İletim Yapılarının Sözleşmesi imzalandı....

26 Eylül 2017 Salı 12:01
Güzelyurt ve Mesarya Ovası Sulaması için düğmeye basıldı

DSİ Genel Müdürlüğünde dün düzenlenen merasimle Güzelyurt ve Meserya Ovası Sulama projesinde 5,7 km’lik tünelin yapım sözleşmesi imzalandı.

DSİ Genel Müdürlüğü Namık Kiper Toplantı Salonunda yapılan imza merasimine, Genel Müdür Yardımcıları Turkay Özgür, Kaya Yıldız, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanı Murat Alp, İçme Suyu Daire Başkanı Şadiye Yalçın, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuyu Daire Başkanı Kemal Karakuş, Yüklenici Firma Yetkilileri ve Daire Başkanlıklarından ilgililer ile katıldılar.

YILDIZ: "SULAMAMNIN BAŞLANGICI"

İmza merasiminde Projenin öneminden bahseden DSİ Genel Müdür Yrd. Kaya Yıldız; Ülkemiz ve KKTC için son derece önemli bir gün. Sulamanın başlangıcı diyebiliriz bugünkü imza merasimine. Sulamada ilk adımı bugün attık. KKTC’de daha önce içme suyu konusunda çalışmalar yapılmıştı. 500 km isale hattı ile KKTC’nin içme suyu meselesini çözmüştük. Sulamada projeler tamamlandı. İlk etapta Güzelyurt’ta bulunan 7 500 hektarlık ova sulanacak ve çiftçilerin dekar başına 700 TL zirai gelir elde etmesi mümkün olacaktır. Bugün 5,7 km’lik tünelin sözleşmesini imzalıyoruz. Tünelin iç çapı 4 m, kazı dış çapı 4,8 m’dir. KKTC’de sulama son derece önemli. Sulama ile aynı zamanda yer altı su kaynakları da beslenmiş olacaktır. Emeği geçenlere Ülkem ve KKTC adına teşekkürlerimi sunuyorum.”dedi.

İmza merasiminde Projenin öneminden bahsede DSİ Genel Müdür Yrd. Turkay Özgür; Bu imza merasimi Ülkemiz ve KKTC için son derece önemli. İnşallah bu tüneli en kısa zamanda tamamlarız. KKTC için bereketli olmasını temenni ediyorum.

PROJE İLE NELER YAPILACAK?

Proje ile;

1-TDM ile 5.700 m İletim Tüneli açılması D=4 m,

-Tünel (km:0+080 – 5+780)  tünel delme makinası (TDM) ile açılacaktır.

-Tünel iç çapı 4 m, kazı dış çapı 4,80 m,  segman/segment kalınlığı 30 cm’dir.

2-Tünel giriş-çıkış portal ve galeri kazısı yapılması,

3- Tevzi havuzu ile regülasyon havuzu yapılması,

4- İletim galerisi yapılması D=3,50 m,

-Galeri 1 (km:0+000 – 0+080) kazısı, 80 m tünel giriş-çıkış portal kazısı yapılması tünel giriş portalı kazı taban genişliği 20 m olacaktır.

-Galeri 2 (km:5+780 – 6+150) kazısı, 370 m tünel giriş-çıkış portal kazısı yapılması tünel çıkışında 200 m’lik kısımda  (5+780 – 5+980) portal kazısı taban genişliği 100 m olacaktır.

-Tünel girişindeki 3,5 m çapındaki galeriden 4 m çapındaki tünele geçiş ve tünel çıkışındaki 4 m çapındaki tünelden 3,5 m çapındaki galeriye geçiş rakortmanı yapılacaktır.

-Galerinin dolguya oturmaması için tünel girişinde 100 m, tünel çıkışında 200 m’lik kısımda kazı taban kotu ile galeri temel betonu arası 150 doz grobeton ile doldurulacaktır.

5-Açıkta püskürtme betonu yapılması,

Km:0+080 ve km:5+780’de tünel aynalarında Q188/188 hasır çelik, 5+5 püskürtme betonu ve 3.00 m ara ile 4.00 m uzunluğunda Ø22 bulon yapılacaktır.

6- 581.79 m uzunluğunda 16 atm Ø 1500 mm çelik boruların ve özel parçalarının temini ve döşenmesi

Cebri boru üzerindeki sanat yapıları, her tip, çap ve basınçtaki vana, hava vanası (vantuz), montaj-demontaj parçalarının temini ve montajı; tahliye, hava vanası (vantuz), beton ve/veya betonarme dirsek tespit kitleleri, gömlek betonu, yol geçişi (aç-kapa ve/veya yatay sondaj) vs. yapıların inşası,

7- Pompa İstasyonu Elektrik ve Mekanik Teçhizatı;

8- İşletme ve bakım yollarında stabilize serilmesi imalatlarının yapılması,

9-Tel çit yapılması işleri yapılacaktır.

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Son Güncelleme: 26.09.2017 12:12
Yorumlar
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süleyman 2017-09-26 14:14:34

geçitköy baraşındaki suyu denize deilde kurumuş olan göletlere akıtsakda o şekilde de su altı kaynaklarını beslemiş oluruz

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