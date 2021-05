Hacer Ataoğlu, dünya finalinde!

Kadın bateristlerin yer aldığı ‘Hit Like A Girl’ yarışmasına KKTC adına katılan bateristlerden biri olan Doremi Sanat Akademisi Bateri Öğrencisi Hacer Ataoğlu, hem halk oylaması hem de jüri oyuyla 13-17 yaş kategorisinde dünya finalistleri arasına girmeyi başardı. Gözler, 14 Mayıs’ta yapılacak jüri oylamasına çevrildi.

Doremi Sanat Akademisi bateri öğrencisi, 16 yaşındaki Hacer Ataoğlu, ülkemize büyük gurur yaşattı. Hacer Ataoğlu, bateri performansıyla uluslararası bir platform olan ve internet ortamında düzenlenen ‘Hit Like A Girl’ yarışmasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına katılan kadın bateristlerden biri olarak finale kalmayı başardı. 13-17 yaş kategorisindeki performansı göz dolduran Hacer Ataoğlu, hem halk oylaması hem de jüri özel oyunu alarak iyi bir derece elde etti. Dünyanın her ülkesinden kadın bateristlerin katıldığı ‘Hit Like A Girl’ yarışmasının finali, 14 Mayıs’ta yapılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bu yıl ilk kez böyle bir platformda yer alıyor.

Ataoğlu: Mutluluğu, heyecanı ve gururu bir arada yaşadım

Hacer Ataoğlu, finale kaldığını öğrendiği zaman, mutluluğu, heyecanı ve gururu bir arada yaşadığını söyledi. Bundan sonraki aşamanın jüri oylaması olduğunu ve sonucun 14 Mayıs’ta belirleneceğini ifade eden Ataoğlu, “Bana tüm imkanları sunan ailem başta olmak üzere, müzik alanında kendimi geliştirmemi sağlayan hocalarım Atıl Açıkel ve Cumali Bozpınar, desteğini esirgemeyen Doremi Sanat Akademisi’ndeki arkadaşlarım ve bana inanıp güvenerek destekte bulunan herkese teşekkür ederim” dedi.