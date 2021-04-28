Hacı Durukan yaşamını yitirdi

Durukhan’ı himayesinde çalıştıran O.U tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, O.U.’nun (E-58) mahiyetinde işçi olarak çalışan Hacı Durukhan (E-63) dün saat 11.00 sıralarında Gönyeli’de Zeybek Sokak üzerinde bulunan bir ev inşaatının ikinci katında çalışırken dengesini kaybedip 9 metre yükseklikten şömine bacası içerisine düşüp, yaralandı.

Olayda yaralanan Hacı Durukhan, önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesi, ardından Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İşveren O.U.’nin tutuklandığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.