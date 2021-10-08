Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 30 Eylül- 7 Ekim 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

2 İTHAL, 2 YERLİ ÜRÜNDE LİMTİ ÜSTÜ KALINTI

İthal ürünlerden 41 numunede 39 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulundu.

Hürsen Tarım Ür. Ltd. ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Svs Tic. Ltd. ait Çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli Ürünlerden 18 numunede 16 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlanılmıştır.

Zümrütköy sakinlerinden Fehime Ayhan’a ait narda ve Bostancı sakinlerinden Tezel Gürsoy’a ait narda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analize kadar durduruldu.