Künye
Kıbrıs 31
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Takı takmak yerine takı çaldı
Takı takmak yerine takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Arabanın camını kırıp hırsızlık yaptı
Arabanın camını kırıp hırsızlı yaptı
banner107
Flaş Haber
Deprem uyarısı!
Kapat

Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçlarını açıkladı. 2 ithal, 2 de yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi...

08 Ekim 2021 Cuma 18:42
40 Okunma
Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
banner108

Tarım Dairesi 30 Eylül- 7 Ekim 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

2 İTHAL, 2 YERLİ ÜRÜNDE LİMTİ ÜSTÜ KALINTI

İthal ürünlerden 41 numunede 39 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulundu.

Hürsen Tarım Ür. Ltd. ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Svs Tic. Ltd. ait Çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli Ürünlerden 18 numunede 16 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlanılmıştır.

Zümrütköy sakinlerinden Fehime Ayhan’a ait narda ve Bostancı sakinlerinden Tezel Gürsoy’a ait narda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analize kadar durduruldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kudret Özersay: "Bir bakanlık diğer bakanlık ile polislik oldu"
Kudret Özersay: "Bir bakanlık diğer bakanlık ile polislik oldu"
Tarım Bakanlığı: "Arazi, Jeoloji ve Maden Dairesi’nin tahsisinde"
Tarım Bakanlığı: "Arazi, Jeoloji ve Maden Dairesi’nin tahsisinde"
51'i yerel, 76 pozitif vakaya rastlandı
51'i yerel, 76 pozitif vakaya rastlandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim