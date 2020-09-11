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Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

Tarım Dairesi 4 - 10 Eylül 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

11 Eylül 2020 Cuma 14:51
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Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

Tarım Dairesi 4 - 10 Eylül 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi açıklaması şu şekilde:

Tarım Dairesi 4 - 10 Eylül 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 36 numuneden 33 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 3 ürün bulunmuştur.

SVS Tic. Ltd. ait (2) havuçta Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine İmha edilmiştir.

Selgün Ticaret Ltd. ait elmada Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine Menşeine İade edilmiştir.

Yerli Ürünlerden 9 numuneden  8 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

Güzelyurt sakinlerinden Hasan Gökdağ’a ait narda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

   11 Eylül 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:                                      

               

1             Holly Grains Ltd.               İthal       Mısır Yemlik       Temiz

2             Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Elma Gala           Temiz

3             Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Sultani Üzüm     Temiz

4             SVS Tic. Ltd.        İthal       Şeftali   Temiz

5             SVS Tic. Ltd.        İthal       Nektarin              Temiz

6             SVS Tic. Ltd.        İthal       Sultani Üzüm     Temiz

7             SVS Tic. Ltd.        İthal       Sultani Üzüm     Temiz

8             SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Stk              Temiz                   

9             SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Gala           Temiz

10           SVS Tic. Ltd.        İthal       Havuç   Limit Üstü

11           SVS Tic. Ltd.        İthal       Siyah Üzüm        Temiz

12           SVS Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates    Temiz

13           SVS Tic. Ltd.        İthal       Şeftali   Temiz

14           Halil Kasap Paz. İthal       Çeri Domates    Temiz

15           Halil Kasap Paz. İthal       Şeftali   Temiz

16           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma Golden     Temiz

17           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma Granny Smith         Temiz

18           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Şeftali   Temiz

19           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma Gala           Temiz

20           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Havuç  Temiz

21           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Ispanak Temiz

22           Selgün Tic.           İthal       Üzüm    Temiz

23           Selgün Tic.           İthal       Nektarin              Temiz

24           Selgün Tic.           İthal       Elma      Limit Üstü

25           Baharyolu Baharatları    İthal       Acı Pul Biber      Temiz

26           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Havuç   Temiz

27           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Çeri Domates    Temiz

28           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Sarı Kalifornia Biber        Temiz

29           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Sultani Üzüm     Temiz

30           Hürsen Tarım     İthal       Domates             Temiz

31           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Armut S.Maria  Temiz

32           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Şeftali   Temiz

33           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Havuç   Temiz

34           SVS Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates    Temiz

35           SVS Tic. Ltd.        İthal       Havuç   Limit Üstü

36           SVS Tic. Ltd.        İthal       Siyah Üzüm        Temiz

37           Bayram Avcı       Geçitköy             Domates - Parsel 1          Temiz

38           Hasan Gökdağ   Güzelyurt            Nar        Limit Üstü

39           Mustafa Bozalar               Güzelyurt            Böğrülce              Temiz

40           Ali Gürler            Yeşilköy               Hıyar     Temiz

41           Bayram Avcı       Geçitköy             Domates - Parsel 2          Temiz

42           Lisani Ki                Yeşilköy               Domates             Temiz

43           Hüsnü Kaner Çınlar         Beyarmudu        Dragon Meyvesi              Temiz

44           Şevket Sevdalı   Akdoğan             Maydanoz          Temiz

45           Bayram Avcı       Geçitköy             Domates - Parsel 3          Temiz

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Gıda AnalizHaftalık Gıda Analiz
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