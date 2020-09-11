Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

Tarım Dairesi 4 - 10 Eylül 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi açıklaması şu şekilde:

Tarım Dairesi 4 - 10 Eylül 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 36 numuneden 33 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 3 ürün bulunmuştur.

SVS Tic. Ltd. ait (2) havuçta Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine İmha edilmiştir.

Selgün Ticaret Ltd. ait elmada Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine Menşeine İade edilmiştir.

Yerli Ürünlerden 9 numuneden 8 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

Güzelyurt sakinlerinden Hasan Gökdağ’a ait narda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

11 Eylül 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

1 Holly Grains Ltd. İthal Mısır Yemlik Temiz

2 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Gala Temiz

3 Nuri Ersoy Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

4 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

5 SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz

6 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

7 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

8 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz

9 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz

10 SVS Tic. Ltd. İthal Havuç Limit Üstü

11 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

12 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

13 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

14 Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz

15 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz

16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Granny Smith Temiz

18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şeftali Temiz

19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Gala Temiz

20 Nuri Ersoy Ltd. İthal Havuç Temiz

21 Nuri Ersoy Ltd. İthal Ispanak Temiz

22 Selgün Tic. İthal Üzüm Temiz

23 Selgün Tic. İthal Nektarin Temiz

24 Selgün Tic. İthal Elma Limit Üstü

25 Baharyolu Baharatları İthal Acı Pul Biber Temiz

26 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Havuç Temiz

27 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

28 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sarı Kalifornia Biber Temiz

29 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

30 Hürsen Tarım İthal Domates Temiz

31 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut S.Maria Temiz

32 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şeftali Temiz

33 Nuri Ersoy Ltd. İthal Havuç Temiz

34 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

35 SVS Tic. Ltd. İthal Havuç Limit Üstü

36 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

37 Bayram Avcı Geçitköy Domates - Parsel 1 Temiz

38 Hasan Gökdağ Güzelyurt Nar Limit Üstü

39 Mustafa Bozalar Güzelyurt Böğrülce Temiz

40 Ali Gürler Yeşilköy Hıyar Temiz

41 Bayram Avcı Geçitköy Domates - Parsel 2 Temiz

42 Lisani Ki Yeşilköy Domates Temiz

43 Hüsnü Kaner Çınlar Beyarmudu Dragon Meyvesi Temiz

44 Şevket Sevdalı Akdoğan Maydanoz Temiz

45 Bayram Avcı Geçitköy Domates - Parsel 3 Temiz