Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

Tarım Dairesi 4 - 10 Eylül 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Tarım Dairesi açıklaması şu şekilde:
Tarım Dairesi 4 - 10 Eylül 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal Ürünlerden 36 numuneden 33 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 3 ürün bulunmuştur.
SVS Tic. Ltd. ait (2) havuçta Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine İmha edilmiştir.
Selgün Ticaret Ltd. ait elmada Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine Menşeine İade edilmiştir.
Yerli Ürünlerden 9 numuneden 8 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.
Güzelyurt sakinlerinden Hasan Gökdağ’a ait narda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
11 Eylül 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
1 Holly Grains Ltd. İthal Mısır Yemlik Temiz
2 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Gala Temiz
3 Nuri Ersoy Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
4 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
5 SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz
6 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
7 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
8 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz
9 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz
10 SVS Tic. Ltd. İthal Havuç Limit Üstü
11 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
12 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
13 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
14 Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz
15 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz
16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Granny Smith Temiz
18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şeftali Temiz
19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Gala Temiz
20 Nuri Ersoy Ltd. İthal Havuç Temiz
21 Nuri Ersoy Ltd. İthal Ispanak Temiz
22 Selgün Tic. İthal Üzüm Temiz
23 Selgün Tic. İthal Nektarin Temiz
24 Selgün Tic. İthal Elma Limit Üstü
25 Baharyolu Baharatları İthal Acı Pul Biber Temiz
26 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Havuç Temiz
27 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
28 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sarı Kalifornia Biber Temiz
29 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
30 Hürsen Tarım İthal Domates Temiz
31 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut S.Maria Temiz
32 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şeftali Temiz
33 Nuri Ersoy Ltd. İthal Havuç Temiz
34 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
35 SVS Tic. Ltd. İthal Havuç Limit Üstü
36 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
37 Bayram Avcı Geçitköy Domates - Parsel 1 Temiz
38 Hasan Gökdağ Güzelyurt Nar Limit Üstü
39 Mustafa Bozalar Güzelyurt Böğrülce Temiz
40 Ali Gürler Yeşilköy Hıyar Temiz
41 Bayram Avcı Geçitköy Domates - Parsel 2 Temiz
42 Lisani Ki Yeşilköy Domates Temiz
43 Hüsnü Kaner Çınlar Beyarmudu Dragon Meyvesi Temiz
44 Şevket Sevdalı Akdoğan Maydanoz Temiz
45 Bayram Avcı Geçitköy Domates - Parsel 3 Temiz