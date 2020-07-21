Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Cüzdan hırsızı yakayı ele verdi
Cüzdan hırsızı yakayı ele verdi
Yasa dışı yollarla Güney'e geçeceklerdi
Yasa dışı yollarla Güney'e geçeceklerdi
Beyzbol sopalı kavga
Beyzbol sopalı kavga
İş yeri kasasından 2 bin TL’ye yakın para çalan şahıs tutuklandı
Kasadan para çaldı

Haftalık trafik raporu

KKTC’de bir haftada meydana gelen 53 trafik kazasında1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

21 Temmuz 2020 Salı 14:05
892 Okunma
Haftalık trafik raporu

Polisin haftalık trafik raporuna göre, 13-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen kazalarda yaklaşık 695 bin TL’lik maddi hasar oluştu.

14’ü süratli araç kullanmak, 11’i dikkatsiz sürüş yapmak, 12’si kavşakta durmamak, 10’u yakın takip ve 6’sı diğer etkenlerden meydana gelen kazaların 18’i Gazimağusa’da, 16’sı Girne’de, 15’i Lefkoşa’da, 3’ü İskele’de 3 ve 1’i Güzelyurt’ta oldu

Polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6 bin 467 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 878 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Rapor edilen trafik suçlarının dağılımı şöyle:

“Sürat (264), tehlikeli sürüş (9) dikkatsiz sürüş (15), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (48), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (20), alkollü araç kullanmak (27), seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (171), trafik levha ve işaretlerine uymamak (84), trafik ışıklarına uymamak (8), muayenesiz araç kullanmak (16), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (29), “A” yol kullanma izinsiz araç kullanma (3) “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak (2), tonajından fazla ve tehlikeli yük taşımak (2), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (4) ve 176 diğer trafik suçları.”

Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Pilli: "Toplam 1001 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı" 
Bakan Pilli: "Toplam 1001 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı" 
Sadıkoğlu, Topçuköy şehitlerini andı
Sadıkoğlu, Topçuköy şehitlerini andı
İnci Uygar hayata gözlerini yumdu
İnci Uygar hayata gözlerini yumdu
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim