Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...

HAK-SEN, çözüm bekleyen sorunları Maliye Bakanı Amcaoğlu ile görüştü

19 Ekim 2019 Cumartesi 15:34
HAK-SEN, çözüm bekleyen sorunları Maliye Bakanı Amcaoğlu ile görüştü

 Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Haksen), çözüm bekleyen acil konularla ilgili Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Maliye Bakanlığı’nın görev yetki ve sorumluluk alanına giren konularla ilgili önümüzdeki haftadan itibaren çözüm odaklı teknik çalışmalara başlayacağını duyuran Sendika, Maliye Bakanlığı ile istişare içinde olunacağını da belirtti.

Hak-Sen’den verilen bilgiye göre Sendika Başkanı İzzet Türkmen, görüşmede sorunları dile getirerek, Amcaoğlu’nun son yıllardaki en aktif ve çözüm odaklı çalışan Maliye Bakanı olduğu söyledi.

Sendikanın çözüm talep ettiği konular şöyle:

“Merkezi Cezaevi çalışanlarının baremleri ile ilgili yasa çalışması,  tahsisatlarla ilgili Kamu Görevlileri Yasası’nda düzenleme, 2003’te torba kadroyla işe alınan kamu görevlilerinin İhtiyat Sandığı borçlarıyla ilgili faiz indirimi veya affı konusunda yasal çalışma, kamudaki engellilerin baremleri ile yasal çalışma ve kamu çalışanlarının ek mesaisinin gününde ödenmesi.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
Hak-Sen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moldova’da halk sandık başına gidiyor
Moldova’da halk sandık başına gidiyor
DAÜ Öğrenci Konseyi: DAÜ Rektörlüğü Öğrencisini Hiçe Saymamalıdır
DAÜ Öğrenci Konseyi: DAÜ Rektörlüğü Öğrencisini Hiçe Saymamalıdır
Lefkoşa maratonuna hazır
Lefkoşa maratonuna hazır

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim