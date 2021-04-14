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HAK-SEN HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen) temaslı bir milletvekilinin hayat pahalılığı ödeneklerinin dondurulmasını görüşen komite toplantısına çağrıldığı gerekçesiyle hükümeti eleştirerek, “Emeği ucuzlatmak uğruna halk sağlığını yok sayıyorsunuz” açıklaması yaptı.

14 Nisan 2021 Çarşamba 15:59
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HAK-SEN HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ

Hak-Sen Başkanı Eren Büyükoğlu konuyla ilgili yazılı açıklamasında, hayat pahalılığı ödeneklerinin dondurulması kararının bugün mahkemede görüşüldüğünü dile getirerek “Kararın iptalinden endişe duyan hükümet, Meclis komitesini bir an önce toplayarak kararı Meclis’ten geçirmek istedi. Komite yeter sayısına ulaşılabilmesi için ise, temaslı olduğu gerekçesiyle ev karantinasında bulunan bir milletvekilinin toplantıya çağırılması, Meclis çalışanları arasında huzursuzluğa neden oldu” dedi. 

“Daha 3 gün önce ev karantinasından çıkarak kurultaya giden vatandaşa binlerce lira para cezası verilmişken, bu milletvekili hakkında herhangi bir işlem yapılacak mıdır?” diye soran Büyükoğlu, hükümeti eleştirerek, mücadelelerine devam edeceklerini belirtti. 

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