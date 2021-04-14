HAK-SEN HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ

Hak-Sen Başkanı Eren Büyükoğlu konuyla ilgili yazılı açıklamasında, hayat pahalılığı ödeneklerinin dondurulması kararının bugün mahkemede görüşüldüğünü dile getirerek “Kararın iptalinden endişe duyan hükümet, Meclis komitesini bir an önce toplayarak kararı Meclis’ten geçirmek istedi. Komite yeter sayısına ulaşılabilmesi için ise, temaslı olduğu gerekçesiyle ev karantinasında bulunan bir milletvekilinin toplantıya çağırılması, Meclis çalışanları arasında huzursuzluğa neden oldu” dedi.

“Daha 3 gün önce ev karantinasından çıkarak kurultaya giden vatandaşa binlerce lira para cezası verilmişken, bu milletvekili hakkında herhangi bir işlem yapılacak mıdır?” diye soran Büyükoğlu, hükümeti eleştirerek, mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.