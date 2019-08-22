HAKSEN’den Erhürman’a ziyaret

Eşit Hak Ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Genel Başkan İzzet TÜRKMEN, Lefkoşa Bölge Başkanı Ramadan ÖCAL ve Genel Koordinatör Binnur SAYMAZ’dan oluşan bir heyetle Cumhuriyetçi Türk Partisini ziyaret etti.

Ziyarette CTP Genel Başkanı ve Genel Sekreteri, HAKSEN heyetini kabul etti.

HAKSEN Başkanı İzzet Türkmen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüşerek, ülke sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını ve görüşmenin faydalı geçtiğini belirtti.

Aynı zamanda HAKSEN olarak ülke adına fayda sağlayabilmek için bu tarz görüşmelere de her iki örgütün birlikte yapıcı katkı koymaya devam edeceklerini dile getirdi.