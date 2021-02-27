Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 gün poliste tutuklu kalacak
3 gün poliste tutuklu kalacak
Gece vakti silahlı soygun
Gece vakti silahlı soygun
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Uyuşturucuyu başkasından aldığını söyledi
Uyuşturucuyu başkasından aldığını söyledi
Yüzü asık diye kız arkadaşını darp etti
Yüzü asık diye kız arkadaşını...
Flaş Haber
Bakanlar Kurulu toplandı
Kapat

"Haksız rekabete son verin"

Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği, hükümeti marketlerdeki pasta, yemek reyonlarını açık bırakmasını sert bir dille eleştirdi.

27 Şubat 2021 Cumartesi 15:41
807 Okunma
"Haksız rekabete son verin"

Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği, hükümeti marketlerdeki pasta, yemek reyonlarını açık bırakmasını sert bir dille eleştirdi.

Birliğin açıklaması şöyle:

“Bu ülkenin ticaretinin başına ne geldiyse, ne gelecekse "Haksız Rekabet" yüzünden geldi ve gelmeye devam edecek.

Tam bir yıldır size, "ülkede rekabeti düzenleyin, haksız rekabete son verin" diye diye dilimizde tüy bitti.

Yıllardır kendi yağı ile kendi ciğerini kavuran yeme içme sektörünü, gerek teşviklerle semirttiklerinizin, gerekse de büyük marketlerin yok etmesine göz yumuyor, sesiz kalıyorsunuz.

Artık bu "Haksız Rekabette" bir son verin, bari Pandemi devam ettiği süre zarfında, marketlerin sıcak yemek ve pasta satışlarını durdurun.

Sektörümüzün de, tam açılmaya gidene kadar, Paket hizmetlerini Cumartesi de dahil olmak üzere serbest bırakın.

En azından, marketlerin yemek ve pasta bölümleri kapalı olacağından, sektörümüz biraz da olsun nefes alır.

Tüm sektörü lütfen sokağa döktürtmeyin.”

Son Güncelleme: 27.02.2021 16:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müzisyenlere destek olmak için girişim başlatıldı
Müzisyenlere destek olmak için girişim başlatıldı
SİNOVAC, AŞI PASAPORTU DIŞINDA MI KALACAK?
SİNOVAC, AŞI PASAPORTU DIŞINDA MI KALACAK?
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim