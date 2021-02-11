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Halil İbrahim Beysan hayatını kaybetti

Uzun yıllar Beyköy Muhtarlığı ve Ulusal Birlik Partisi’nde örgüt başkanlığı görevlerinde bulunan Halil İbrahim Beysan, hayatını kaybetti.

11 Şubat 2021 Perşembe 22:14
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Halil İbrahim Beysan hayatını kaybetti

Uzun yıllar Beyköy Muhtarlığı ve Ulusal Birlik Partisi’nde örgüt başkanlığı görevlerinde bulunan Halil İbrahim Beysan, hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ; "Uzun yıllar Beyköy Muhtarlığı ve Ulusal Birlik Partisi’nde örgüt başkanlığı görevlerinde bulunmuş değerli kardeşimiz, dostumuz Halil İbrahim Beysan’ı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Kendisine Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim." dedi.

CUMHURBAŞKANI TATAR'IN PAYLAŞIMI ŞU ŞEKİLDE: 

Halil İbrahim Beysan’ı kaybettik

Uzun yıllar Beyköy Muhtarlığı ve Ulusal Birlik Partisi’nde örgüt başkanlığı görevlerinde bulunmuş değerli kardeşimiz, dostumuz Halil İbrahim Beysan’ı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Kendisine Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.

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