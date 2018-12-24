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Halkın Partisinden istifa!

Halkın Partisi İlçe Yönetim Kurulu eski üyesi olan Mehmet Güneş sosyal medya hesabından Halkın Partisi’nden istifa ettiğini duyurdu.

24 Aralık 2018 Pazartesi 17:38
Halkın Partisinden istifa!

Güneş " İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olduğum HALKIN PARTİSİNDEKİ GÖREV VE ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİĞİMİ buradan tüm kamuoyuna belirtmek isterim "ifadelerini kullandı.

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İşte Mehmet Güneş'in açıklaması....


Sn. Kudret Özersay'ı tanıyıp, kendisinin bu ülke için iyi işler yapacağına inandığım bu siyasi harekete gönül verdim. Ancak parti Genel Sekreterinin Gönyeli'de üst geçidinde halkın mağduriyetini dile getirdiğim eylemle ilgili güya partinin bu eylemle zarar göreceğini, geçmişte Gençlik Kolu Başkanlığı yaptığım Cumhuriyetçi Türk Partisinin Güzelyurttaki yıldönümü kokteyline davet edildiğimle ilgili niye facebookta paylaşım yaptığımı mesaj göndererak sorgulama yönündeki üslubu bu ve bu zihniyetteki kişilerin Halkın Partisinde var olduğu sürece hem HALKIN BEKLENTİLERİNİN BOŞA ÇIKTIĞINI hem de bu ortamda siyaset yapılamayacağını acı bir gerçek olarak gördüm.Önceden bu partiden yapılan istifaların nedenini daha iyi anlama fırsatım oldu.Eğer bir parti içerisinde halk varsa halkın partisi olur. Bir zümrenin hegomonyasıyla halkın partisi olunmaz. Ancak içerisinde gerçekten çok iyi niyetli dostları tanıma fırsatım da oldu. Bu aşamada kendilerine çalışmalarında başarılar dileyerek İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olduğum HALKIN PARTİSİNDEKİ GÖREV VE ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİĞİMİ buradan tüm kamuoyuna belirtmek isterim. 
HALKIN ÇIKAR VE MENFAATİNİN ÜSTÜNDE KİMSENİN ÇIKAR VE MENFATİNİ TANIMAM.

24.12.2018- Güzelyurt Mehmet GÜNEŞ.

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Anahtar Kelimeler:
Halkın PartisiMehmet GüneşIstifaHaberGündemKıbrıs
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