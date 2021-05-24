Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Yine çocuğa cinsel saldırı!
Yine çocuğa cinsel saldırı!
“Bir eşeklik yaptım, bu olayı kapatalım ”
11 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kız kardeşine tecavüz iddiası

“Halkın ve üreticinin menfaatineyse, yolumuza devam edeceğiz”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuşmasında, pandemi döneminde bütün sektörü sürükleyen TÜK’ün imalatçı ve üreticiler adına koordine yapmasının “kaçınılmaz bir durum olduğunu” ifade etti. 

24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:21
37 Okunma
“Halkın ve üreticinin menfaatineyse, yolumuza devam edeceğiz”

Çavuşoğlu, pandeminin şiddetinin artarak sürdüğünü belirterek, önceki dönemde alınan borçlanma kararın kurumu, üretici ve imalatçıyı ayakta tutmak adına alındığını, diğer borçlanma kararlarının da aynı bağlamda alındığı vurguladı.
Nazım Çavuşoğlu, sorular üzerine, TÜK ve SÜTEK’in borçlanması konularına ilişkin detaylı bilgi verdi. 
TÜK’te gözüken ama ona ait olmayan borcun sahibine iletildiğini söyleyen Çavuşoğlu, kurumda, bir yıla aşkın süredir ödemelerin yapılamadığını, arpanın eksildiğini ve uzun vadeli kredi kararının bu ortamda alındığını kaydetti. 
Çavuşoğlu, TÜK’ün yaşaması için Kalkınma Bankası’ndan uzun vadeli kredi alındığını ve kurumun cebinden bir kuruş çıkmadan, borçtan kurtulma noktasına geleceğini belirtti. 
Nazım Çavuşoğlu, bu şekilde TÜK’ün kazancının artacağını, faiz yükünden kurtulacağını ve iş hacminin geliştirileceğini kaydetti. 
Herkesin bu karara destek vermesi arzusunu dile getiren Çavuşoğlu, bu şekilde kurumun kurtulacağını, halkın zarar görmeyeceğini ve yarar sağlayacağını belirtti. 
SÜTEK’in aldığı kredi ile TÜK’ün alacağı kredi arasında fark olmadığını ama süt kurumunun defalarca Kalkınma Bankası’ndan kredi aldığını söyleyen Çavuşoğlu, imlataçılarla üreticilerin ayakta kalacağını ve TÜK’ün ise ucuz az maliyetli yem arpa satma imkanı elde edeceğini kaydetti.
Kalkınma Bankası’nın görevinin üretici ve sanayiciyi korumak olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, yasa dışılığa ilişkin herhangi bir belgenin kendine ulaşmadığını belirtti. 
Çavuşoğlu, “Halkın ve üreticinin menfaatineyse, yolumuza devam edeceğiz” dedi. 
 

Son Güncelleme: 24.05.2021 19:42
Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım ÇavuşoğluTÜK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney'de 2 can kaybı!
Güney'de 2 can kaybı!
YDP'de yaprak dökümü devam ediyor...
YDP'de yaprak dökümü devam ediyor...
TAK 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı oyçokluğuyla kabul etti.
TAK 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı oyçokluğuyla kabul etti.
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim