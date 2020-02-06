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Halvacı, 8 ay hapse mahkum edildi

06 Şubat 2020 Perşembe 21:17
Halvacı, 8 ay hapse mahkum edildi
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Girne Kaza Mahkemesi’nde darp suçundan yargılanan Mehmet Halvacı hakkındaki davada bugün karar açıklandı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Meltem Dündar huzurunda yargılanan sanık 8 ay hapse mahkum edildi.

Kararda sanığın 2017 yılı Eylül ayında Girne’de sokak ortasında kavga ettiği R.D. isimli erkek şahsı darp ettiği belirtildi. Sanığın R.D.’nin yüzüne yumruk atıp, vucudunun çeşitlik yerlerine tekme atarak bedensel incinmesine neden olduğu kaydedildi. Kararda, sanığın söz konusu suçları alkol tesiri altındayken yaptığı, umumi  yerde bağırıp çağırıp rahatsızlık verdiği belirtildi.

Sanığın 2019 yılında meydana gelen darp olayından dolayı da hakkında dava olduğu belirtilirken, sanığın 27 Aralık 2019 tarihinde Çatalköy’de tartıştığı eşini yüzüne ve başına elleri ile vurup darp ettiği kaydedildi. Sanık hakkındaki bu davanında diğer davada karar verilirken, dikkate alındığı kaydedildi.

Kararı okuyan Yargıç Meltem Dündar, sanığı 8 ay hapse mahkum ettiğini açıkladı.

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