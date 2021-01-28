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Hangi işyerleri açık kalacak?

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı. Üst komite kararlarına göre KKTC genelinde kapanmaya gidildi.

28 Ocak 2021 Perşembe 20:48
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Hangi işyerleri açık kalacak?

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı. Üst komite kararlarına göre KKTC genelinde kapanmaya gidildi.

Kapanmada açık olacak iş yerleri şöyle:   

-Eczane, benzin istasyonu, fırın, kasap, market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmeler ve bunların tedarikçileri, (Eczane, fırın ve benzin istasyonları dışında kalan, kasap, market gibi temel ihtiyaç işletmeleri 06:00 ile 19:00 saatleri arasında açık kalacak.

06:00 ile 23:59 saatleri arasında restoranlar sadece paket servis hizmeti verecek.

TÜK’ün yem ve arpa satışının devam edecek. Yem fabrikaları ve yem tedarikçilerinin faaliyetlerini sürdürmelerinde gerekli esneklik gösterilecek. Un fabrikaları, Süt Kurumu ve süt işleyen imalathanelerin de üretimlerine devam edecek.

Oto araç kurtarma, internet servis sağlayıcılarının acil arıza hizmetlerine devam edecek.

Özel güvenlik hizmeti veren firmaların çalışmaya devam edecek.

Su ve meşrubat üreticileri, dağıtıcıları ve satıcılarının hizmet vermeye devam edecek.

Hayvancılık, tarım, gıda, zirai mücadele ve bu sektörlere ait ihtiyaç tedarikçilerinin faaliyetlerinin devam edecek.

Maske ve kişisel koruyucu ekipman üreticilerinin faaliyetlerinin devam edecek.

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