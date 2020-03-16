Harmancı: Çöpleri poşetlemeden atmayın

LTB Başkanı Harmancı, mevcut dönemde atıklar konusunda da dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak atılan çöplerin ‘naylonlanmadan’ atılmaması gerektiğini söyledi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla halka ‘çöplerinizi atarken dikkatli olun’ uyarısında bulundu.

Harmancı, paylaşımında, “Bu dönemde evsel atık dışında çöplerinize başka bir malzeme koymayın” uyarısı yaparak, atılan çöplerin mutlaka poşetlenmesi gerektiğini vurguladı.

Harmancı paylaşımında;

“Yurttaşlarımızdan önemle rica ediyoruz bu dönemde evsel atık dışında çöplerinize başka bir malzeme koymayın, çalışanlarımız motivedir, işlerini yapacaklar ama lütfen onları koruyup kollayalım, çöplerinize açıktan hayvan dışkısı atmayın, naylonlamadan çöpleri bağlamadan hiçbir atık atmayın.” dedi.