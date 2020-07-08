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Hasan Artuner hayatını kaybetti

Turizm Tanıtma Dairesi eski müdürü Hasan Artuner, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 11:38
2878 Okunma
Hasan Artuner hayatını kaybetti

Turizm Tanıtma Dairesi eski müdürü Hasan Artuner yaşamını yitirdi. 

Hasan Artuner'in ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. 

Artuner'in cenazesi 09.07.2020 Perşembe günü öğle namazı sonrası Lekoşa'da toprağa verilecek.

Anahtar Kelimeler:
Hasan Artuner
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Kani 2020-07-08 13:48:14

Allah rahmet eylesin

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